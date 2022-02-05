خبرگزاری مهر- گروه استانها: جزیره خارگ دارای شرایط خاصی است و با توجه به ورود افرادی از نقاط مختلف کشور به این جزیره، شیوع بیماریهای واگیردار و ویروسی شرای این جزیره را خاصتر و ویژهتر میکند.
جزیره خارگ را باید ایرانی کوچک بدانیم زیرا کارکنان صنایع مستقر در جزیره از نقاط مختلف ایران به این جزیره تردد میکنند و این ویژگی باعث میشود که کنترل بیماریها شرایط خاص خودش را داشته باشد.
با شیوع کرونا جزیره خارگ وارد فاز خاصی از قرنطینه شد و حالا با شیوع سویه امیکرون، باز هم جزیره نیازمند نگاه ویژه و کنترلهای بیشتری است تا سرعت چرخش بیماری کمتر شود.
در پی قرار گرفتن جزیره خارگ در منطقه قرمز و خطر کرونایی، نشست تخصصی مقابله با کرونا صبح شنبه با حضور بخشدار ویژه خارگ، رئیس مرکز بهداشت شهر و جانشین رئیس بیمارستان صنعت نفت برگزار شد.
عادیانگاری خطرآفرین است
بخشدار ویژه خارگ با تقدیر از تلاشهای کادر درمان و دست اندر کاران مقابله با کرونا جزیره خارگ گفت: عادی انگاری نسبت به ویروس کرونا، پیشامد ناخوشایندی است که سلامت همه جامعه را به مخاطره میاندازد.
محمدرضا دشتی زاده افزود: در حال حاضر علاوه بر اینکه مردم بایستی نسبت به این موضوع مهم حساس و با رعایت بیش از پیش فعال شوند، بر اساس تجربیات گذشته، پروتکلهای نظارتی باید تشدید پیدا کند که این امر مهم هم در بخش مراقبتها و هم در بخش کشف به موقع مبتلایان، موضوعیت پیدا میکند.
نماینده عالی دولت افزود: هر آنچه در ستاد مقابله با کرونا در قالب پروتکل و دستورالعمل مصوب میشود، لازم الاجرا است و همه باید این ضوابط را رعایت کنند.
جلوگیری از ورود واکسننزدهها
وی گفت: دریافت حداقل دو دوز واکسن به عنوان رویه مهم و تأیید شده پیشگیری حائز اهمیت است، طی دو سال اخیر هرگاه که استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای اجتماعی از قبیل فاصله گذاری اجتماعی و … به درستی اجرا شده است، شاهد کنترل و سیر نزولی شیوع این ویروس بودهایم، لذا بایستی این مهم با جدیت دنبال شود.
بخشدار ویژه خارگ یادآور شد: از این رو از این پس از ورود افرادی که دو دوز واکسن را دریافت نکردهاند به جزیره جلوگیری خواهد شد و استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای اجتماعی و فاصله گذاری در ادارات، شرکتها و جامعه مورد پایش و نظارت جدی قرار میگیرد.
مقابله با سویه جدید کرونا در خارگ
رئیس مرکز بهداشت شهر خارگ نیز از مردم خواست تا در مقابله با شیوع سویه جدید این بیماری در خارگ اهتمام ویژه داشته باشند.
نسرین خواجه امیری افزود: از همه مردم انتظار میرود برای مبارزه با این ویروس تمام تلاش خود را به کار گرفته و در مبارزه با این ویروس جهش یافته از هرگونه عادی انگاری به شدت پرهیز کنند.
لزوم هم افزایی و همراهی همه دستگاهها
جانشین رئیس بیمارستان صنعت نفت گفت: تمام تلاش کادر درمانی در جزیره خارگ، خدمت رسانی بی شائبه و گاهاً فراتر از توان به مردم شریف جزیره خارگ است.
آرام پیله رودی افزود: محدودیتهای دسترسی به جزیره خارگ و همچنین شرایط سخت و دشوار اعزام از جزیره، این نکته را همواره یادآور میشود که با در نظرگیری اهمیت پیشگیری، مراقبتها در خارگ بایستی دوچندان باشد که این مهم هم افزایی و همراهی همه دستگاهها و مردم را میطلبد.
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