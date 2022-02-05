لزوم ارتقای امنیت سایبری در کسب و کارهای اینترنتی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله طباطبایی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار کرد: امروز فضای مجازی، یک حقیقت بوده و در مواجهه با فناوری‌های نوین به ویژه در جوامع مصرف کننده این تکنولوژی‌ها، بهترین اصل، ارتقای سواد دیجیتالی است.

وی با اشاره به وجود ۳۴۱ میلیون کارت بانکی در دست مردم در کل کشور، این موضوع را بستری برای گسترش آسیب دانست و افزود: اصولاً هر شهروند از طریق یک کارت الکترونیکی باید از تمام بانک‌های مخاطب خود خدمات بگیرد.

جلال آفاقی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دبیر شورای پیشگیری استان نیز در این جلسه گفت: بیش از یک هزار و ۶۳۶ پرونده در خصوص جرایم اینترنتی و مرتبط با فضای سایبری در ۱۰ ماهه گذشته در محاکم استان اردبیل تشکیل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۹ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: دستگاه قضائی استان ضمن حمایت از هرگونه کسب و کار مجاز در فضای مجازی، با هرگونه سو استفاده‌ها و جرایم در این عرصه به ویژه کلاهبرداری از مردم تحت پوشش فروش کالا، برخورد جدی می‌کند.

نماینده پلیس فتا نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: ۲۸۴ پرونده در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری با موضوع برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی، در پلیس فتای استان تشکیل شده است.

به گفته نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در کل کشور ۳۵۰ هزار کسب و کار مجازی دارای نشان تأیید از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هستند و بیش از ۱۱ میلیون نفر در این عرصه فعالیت دارند که در استان اردبیل نیز ۵۱۵ سایت اینترنتی دارای نماد الکترونیکی به منزله تأیید اعتبار و صلاحیت بوده که در حال حاضر ۲۹۵ مورد از آنها به لحاظ انقضا مهلت اعتبار، نیاز به تمدید دارند.