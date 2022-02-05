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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۰۷

دستگیری قاتلانی که سر زن ۱۷ ساله اهوازی را در شهر چرخاندند

دستگیری قاتلانی که سر زن ۱۷ ساله اهوازی را در شهر چرخاندند

اهواز - قاتلانی که بعد از قتل یک دختر ۱۷ ساله، سر او را در محل چرخانده بودند، بعد از چند ساعت دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز برخی رسانه‌ها خبری از یک عمل شنیع دادند که بر اساس گفته شده بود: امروز یک مرد اهوازی به کمک برادرش همسر خود را کشت و سر بریده او را در خیابان‌ها گرداند.

چند ساعت بعد از این اتفاق عوامل قتل شناسایی و دستگیر شدند.

در همین زمینه رئیس کل دادگستری استان خوزستان از برخورد قاطع و سریع دستگاه قضائی با عوامل قتل زن جوان اهوازی خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی اظهار کرد: متأسفانه امروز قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرده که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است.

وی با بیان اینکه با تلاش پلیس و صدور دستورات قضائی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند، گفت: دستگاه قضائی استان با متهم این حادثه قاطعانه و سریع برخورد می‌کند.

کد مطلب 5417749

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
      32 2
      پاسخ
      چی میزنن که این غلطا میکنن ، روانی زیاد شده
      • ستاره IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
        21 6
        دیدی هنوز داشت می‌خندید شیطان کثیف.....سر حیوان رو می‌بری دردت میگیره دیگه اینکه آدم بود عوضی
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
      0 7
      پاسخ
      نه شیطان صفت است و نه روانی یعنی غیرتی شده اگه غیرت داشت و مردانگی که دختر بدبختو نمی کشت اعدام هم نباید بشن باید زنده نگهشون داشت و تا آخر عمرشون هی شکنجه شون کرد
    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
      8 15
      پاسخ
      سلام تازمانی که خلا قانونی داریم و سنت‌های قبیله‌ای در بعضی جوامع ما حاکم است باید شاهد اینچنین فجایع باشیم
    • محسن IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
      5 0
      پاسخ
      هیچ کاریش نمیکنن نهایتش ی 5سال میرن زندان بعدشم ازاد
    • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
      12 8
      پاسخ
      همیشه یکطرفه بقاظی نرید
    • سالوادور GB ۰۴:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
      8 4
      پاسخ
      متاسفانه قاتلین بااشتباه جواب اشتباه دادن لذا دختره زمانی که اقدام به خیانت کردآیا به اینجای کار فکرنمیکرد آیاباخودش این فکرنکردکه قبل ازاون کسانی که مرتکب این اشتباه شدن چندتاشون جون سالم بردن آیافکراینونکردکه درمناطقی زندگی میکنه که حساسیت خاصی نسبت به ناموسشون دارن
    • مهسا IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
      2 10
      پاسخ
      پدر مقتول هم باید محاکمه بشه. خدا از قاتل و همدستاش نگذره
    • Dr. Ali US ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
      6 8
      پاسخ
      تعصبات احمقانه که ریشه در....... دارد، داعش، طالبان واحمق های پیرووووو

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