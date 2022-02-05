دستگیری قاتلانی که سر زن ۱۷ ساله اهوازی را در شهر چرخاندند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز برخی رسانه‌ها خبری از یک عمل شنیع دادند که بر اساس گفته شده بود: امروز یک مرد اهوازی به کمک برادرش همسر خود را کشت و سر بریده او را در خیابان‌ها گرداند.

چند ساعت بعد از این اتفاق عوامل قتل شناسایی و دستگیر شدند.

در همین زمینه رئیس کل دادگستری استان خوزستان از برخورد قاطع و سریع دستگاه قضائی با عوامل قتل زن جوان اهوازی خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی اظهار کرد: متأسفانه امروز قتلی در اهواز اتفاق افتاد و متعاقب آن قاتل اقدام به نمایش عمل فجیع خود در یکی از خیابان‌های شهر کرده که این امر موجب خدشه به امنیت روانی شهروندان شده است.

وی با بیان اینکه با تلاش پلیس و صدور دستورات قضائی لازم، عوامل قتل شناسایی و ساعاتی پس از حادثه دستگیر شدند، گفت: دستگاه قضائی استان با متهم این حادثه قاطعانه و سریع برخورد می‌کند.

