اساسنامه شورای عالی جهادی سازندگی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اساسنامه شورای عالی جهادی سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی را که به تصویب شورای عالی اداری رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

طبق این گزارش، شورای عالی اداری به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در احیای جهاد سازندگی و مردمی‌سازی امور و گسترش مدیریت جهادی در خدمت‌رسانی به محرومان تصویب کرد که شورای عالی عشایر و توسعه روستایی به «شورای عالی جهادی سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی» تغییر یابد.

متن مصوبه شورای عالی اداری در تصویب اساسنامه شورای عالی جهادی سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی را اینجا بخوانید.