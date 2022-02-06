ممیزی بیش از ۸۰ میلیون هکتار مرتع کشور انجام شد

ترحم بهزاد در گفتوگو اختصاصی با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه وسعت منابع طبیعی کشور به ۱۳۴.۴ میلیون هکتار میرسد، اظهار داشت: از این وسعت ۸۴.۴ میلیون هکتار مرتع است و بیش از ۵۲ درصد سطح کشورمان را مرتع تشکیل داده است.
او با اشاره به اینکه تاکنون ممیزی بیش از ۸۰ میلیون هکتار از مراتع کشور انجام شده است، افزود: ۴۰ هزار و ۵۱۰ سامان عرفی و ۹۸۱ هزار خانوار شناسایی شدند و ۳۵۰ هزار فقره پرونده چرا تشکیل شده است.
۶ برابر مازاد ظرفیت مراتع بهرهبرداری میشود
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: برپایه مطالعاتی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام داده ۱۶۰ هزار خانوار میتواند از مراتع کشور استفاده کنند؛ در حالی که اکنون ۹۸۱ هزار خانوار بهرهبردار وجود دارد؛ به بیان دیگر بهرهبرداران هم اکنون بیش از ۶ برابر مازاد ظرفیت مراتع بهره برداری میکنند.
بهزاد با بیان اینکه محل مطلوب اقتصادی برای یک بهره بردار به طور میانگین ۵۶۰ هکتار با ۲۳۰ واحد دامی است که یک خانوار پنج نفره امرار معاش کند، ابراز داشت: با توجه به ممیزیهای انجام شده تقریباً ۷۹ میلیون واحد دامی در کشور وجود دارد که در شرایط معمول ۳۸ میلیون واحد دامی که ۱۰.۷ میلیون تن است، میتواند از مراتع بهرهبرداری کند.
وجود ۲.۲ برابر دام مازاد بر عرصههای مرتعی
او با بیان اینکه ۲.۲ برابر دام مازاد بر عرصههای مرتعی کشور وجود دارد، گفت: این حجم از دام مازاد فشار مضاعفی بر مراتع وارد میکند که برای این منظور ساماندهی بهرهبرداران و کاهش دام دام در داخل طرحهای مرتعداری را در دست اجرا داریم.
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه طرح ممیزی مراتع کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۱ به اتمام میرسد، ابراز داشت: با تکمیل ممیزی همه بهرهبرداران نیز شناسایی خواهند شد.
بهزاد با بیان اینکه همه بهرهبرداران طبق بند ۲۰ فصل دوم شیوه نامه مکلفاند پس از دو فصل (۲ سال) بهره برداری طرح مرتعداری تهیه کنند، گفت: همچنین طبق تبصره یک ماده سه هرگونه بهرهبرداری از عرصههای مناسب طبیعی باید دارای طرح باشد، به بیان دیگر مراتع یا فاقد ممیزی یا دارای ممیزی یا طرح مرتع داری است.
او با اشاره به اینکه پروانه چرا یک مجوز موقت برای تعلیف دام است اما طرح مرتعداری برنامهای مدون در راستای اصلاح، احیا، حفاظت، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: هرگونه برنامه که با استفاده از سایر ظرفیتها و استعدادهای مرتعی در راستای ارتقا و معیشت بهره بردار باشد، در طرح مرتعداری در نظر گرفته میشود.
معیشت و اقتصاد محور طرحهای جدید حفاظتیِ منابع طبیعی
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد: نگرش این سازمان پیشتر تولید علوفه بود اما به تازگی علاوه بر این در راستای حفاظت و صیانت بیشتر و افزایش پوشش گیاهی به این نتیجه رسیدیم که مباحث معیشتی و اقتصادی را نیز مطرح کنیم.
بهزاد افزود: در این راستا به برنامهریزی برای توسعه گیاهان دارویی، زراعت چوب، آبزی پروری، پرورش ماکیان، گونههای چند منظوره کشت، علوفه کاری و زنبور داری و … میتوان اشاره کرد که به کاهش ورود دام به عرصهها و بهبود معیشت بهره بردار کمک میکند.
او با بیان اینکه ظرفیت مراتع هرسال طبق تبصره ذیل بند ۳۱ فصل دوم شیوهنامه مشخص میشود، اضافه کرد: دستورالعمل مدیریت چرا و ساماندهی کوچ را با توجه به شرایط اقلیمی تدوین و به ادارات منابع طبیعی استانها ابلاغ میکنیم که موعد مناسب کوچ از مراتع قشلاقی به ییلاقی و از مراتع ییلاقی به قشلاقی چه هنگامی خواهد بود.
به گزارش مهر، جلسه کارگروه ملی مدیریت چرا با هدف مدیریت و ساماندهی کوچ عشایر با حضور معاونان سازمان جنگلها و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان امور عشایر ۱۰ استان زاگرسی کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.
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