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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۴۵

وضعیت مدارس سیستان و بلوچستان براساس رنگ بندی مشخص شد

وضعیت مدارس سیستان و بلوچستان براساس رنگ بندی مشخص شد

زاهدان- براساس تصمیم ستاد مدیریت و مقابله با کرونا وضعیت فعالیت مدارس سیستان و بلوچستان طبق رنگبندی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان براساس تصمیم ستاد مدیریت و مقابله با کرونا استان؛ وضعیت فعالیت مدارس در همه مقاطع در این استان براساس رنگ‌بندی شهرها از روز ۱۷ بهمن به این صورت است که در شهرهای آبی فعالیت مدارس به صورت حضوری خواهد بود.

شهرهای زرد و نارنجی فعالیت مدارس و کلاس‌های درس به صورت گروه‌بندی و ترکیبی هستند و در شهرهای قرمز فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری خواهد بود.

فعالیت در مدارس روستایی و عشایری با تعداد دانش‌آموز کمتر از ۱۵ نفر به صورت حضوری و در مدارس پرجمعیت بصورت ترکیبی و گروه‌بندی خواهد بود.

هم‌اینک وضعیت رنگ‌بندی شهرستان‌های سیستان و بلوچستان به این صورت است که شهرستان نیمروز در وضعیت آبی، شهرستان‌های ایرانشهر، بمپور و نیکشهر نارنجی و بقیه شهرستان‌های استان دارای رنگ‌بندی زرد هستند.

استانداری سیستان و بلوچستان در بخش دیگری از اطلاعیه تاکید کرده که از هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود، تمامی اخبار مربوط به فعالیت مدارس در شرایط کرونا را از سایت استانداری این استان دریافت کنند.

کد مطلب 5417906

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