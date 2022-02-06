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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۵:۲۲

از سوی سازمان امور مالیاتی؛

نرخ جدید مالیات‌های سیگار اعلام شد

نرخ جدید مالیات‌های سیگار اعلام شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی نرخ جدید مالیات های سیگار و لغو مالیات های قبلی را به مدیران کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی، نرخ جدید مالیات‌های سیگار و مواد دخانی را به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ کرد.

در بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی آمده: مطابق ماده ۲ بند ۵ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه امسال که از ۱۳ دی ماه سال جاری اجرا شد، ماده ۷۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم در خصوص مالیات بر سیگار و مواد دخانی نسخ و لغو شده است.

معاون وزیر اقتصاد می‌افزاید: با توجه به لغو نرخ مالیاتی مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، حکم مالیاتی بند «ف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز که در راستای اصلاح نرخ مالیاتی مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم بود، نسخ و لغو ضمنی می‌شود.

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات سیگار و مواد دخانی می‌بایست از ۱۳ دی ماه امسال که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد، مطابق بند «ت» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین و وصول شود.

نرخ جدید مالیات‌های سیگار اعلام شد

کد مطلب 5418356

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