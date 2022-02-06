به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی، نرخ جدید مالیات‌های سیگار و مواد دخانی را به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ کرد.

در بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی آمده: مطابق ماده ۲ بند ۵ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه امسال که از ۱۳ دی ماه سال جاری اجرا شد، ماده ۷۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم در خصوص مالیات بر سیگار و مواد دخانی نسخ و لغو شده است.

معاون وزیر اقتصاد می‌افزاید: با توجه به لغو نرخ مالیاتی مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، حکم مالیاتی بند «ف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز که در راستای اصلاح نرخ مالیاتی مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم بود، نسخ و لغو ضمنی می‌شود.

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات سیگار و مواد دخانی می‌بایست از ۱۳ دی ماه امسال که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد، مطابق بند «ت» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین و وصول شود.