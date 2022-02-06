به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کرمی عصر یکشنبه در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی در شهرستان دشتی اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین مدارس تخریبی در شهرستانهای دشتی و تنگستان است و در این راستا کارهای خوبی برای احداث فضاهای آموزشی جدید شروع شده است.
وی با تاکید بر اینکه نگاهها باید به دشتی و تنگستان تغییر کند، افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان بوشهر ۲۰ میلیارد تومان برای بیمارستانهای دشتی و تنگستان مصوب شده است.
کرمی با بیان اینکه دولت قبل این دولت را بدهکار کرده است، ادامه داد: تکمیل راههای شهرستان دشتی با تخصیص اعتبارات ملی تکمیل میشود.
وی خاطر نشان کرد: مدیران استانی باید پیگیر اعتبارات ملی باشند تا روند پروژهها تسریع شود.
کرمی اضافه کرد: نگاه نفت به استان باید تغییر کند و مدیران ما هم نباید به نگاه آب نباتی نفتیها راضی شوند.
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