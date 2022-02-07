تصویب ۲۸۰طرح سرمایه گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی ارزان درفارس

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دایی گفت: ۲۸۰ طرح سرمایه گذاری برای دریافت یک هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت در قالب تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ معروف به تسهیلات یارانه‌ای به تصویب رسیده است.

او اظهارداشت: متولی معرفی این طرح ها، دستگاه‌های اجرایی شامل جهاد کشاورزی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین پارک علم و فناوری است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: این طرح‌ها در کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ از کمیته‌های زیرمجموعه شورای برنامه ریزی استان برای دریافت ۶۴۱ میلیارد تومان تسهیلات تأمین سرمایه ثابت و ۶۲۴ میلیارد تومان تسهیلات تامین سرمایه در گردش به بانک‌ها معرفی شده است.

دایی خاطر نشان کرد: این تسهیلات از نوع تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود ۱۰ تا ۱۶ درصدی است، در این میان نرخ سود تسهیلات طرح‌های کشاورزی و مشاغل خانگی از سایر تسهیلات پایین‌تر است.

او، میزان اشتغالزایی این ۲۸۰ طرح را بیش از ۲ هزار و ۷۹۳ نفر اعلام و تصریح کرد: سرانه تسهیلات به ازای اشتغال هر نفر در این طرح‌ها به طور میانگین ۴۵۲ میلیون تومان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه بانک‌ها به مدت یک ماه از تاریخ تصویب طرح‌های اشتغالزا مهلت دارند تسهیلات را اعطا کنند، گفت: اعتبار لازم برای پرداخت این تسهیلات، تامین و به بانک‌ها ابلاغ شده و هم اکنون طرح‌ها در مرحله بررسی نهایی توسط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرار دارند.