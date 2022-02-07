طرح های مربوط به «بیمه پهپادها» حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف توسعه و تسهیل‌ خدمات پهپادی در کشور، فراخوان طرح بیمه پهپادها منتشر شد تا شرکتی بیمه‌گذار پرداخت خسارات پهپادی را به عهده گیرد.

این فراخوان به دنبال این است تا همه پهپادهای غیر نظامی بدون سرنشین با کاربری‌های گوناگون، تحت پوشش طرح‌‎های بیمه‌ای قرار گیرند. با توجه به اینکه هر روز کارکردهای جدیدی برای پهپادها تعریف می‌شود و این پرنده‌ها از اسباب‌بازی‌هایی برای سرگرمی به ابزارهای کاربردی تبدیل شده اند؛ ارائه خدمات به کاربران آنها نیز باید توسعه یابد.

از آنجایی که این محصولات به دلایل مختلفی چون تصادف، برخورد با زمین، نقص فنی و غیره دچار آسیب می شوند، ضروری است که شرکتی بیمه‌گذار به عنوان نماینده بیمه، تامین خسارت‌های احتمالی را بپذیرد.

بر همین اساس گروه هوایی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوانی برای اعلام آمادگی شرکتی بیمه‌گذار برای پوشش خسارت‌های این پرنده‌های بدون سرنشین اقدام کرده است.

توسعه و تسهیل‌گری خدمات پهپادی در کشور مهم‌ترین هدف انتشار این فراخوان است و بیمه‌گذاران تا ۷ اسفندماه سال ۱۴۰۰ برای مشارکت و اعلام آمادگی حضور در این طرح فرصت دارند. امروز این پرنده‌های بدون سرنشین یا همان پهادها، استفاده متداولی در صنعت و زندگی روزمره دارند و به دلیل استفاده بالایی که دارند ثبت بیمه آنها بسیار ضروری است.