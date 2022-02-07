به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان اظهار کرد: روزانه بیش از ۳۲۰ بیمار در بیمارستانهای خراسان رضوی بستری میشوند و این در حالی است که تعداد بستری شدگان در هشتم بهمن ماه ۲۱۵ نفر بوده است.
رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: هماکنون ۹۱۰ نفر بر اثر کرونا در بیمارستانهای استان خراسان رضوی بستری هستند که ۶۸۵ نفر از آنان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که این دانشگاه علاوه بر کلانشهر مشهد، ۱۵ شهرستان دیگر خراسان رضوی را زیر پوشش دارد.
وی گفت: هم اکنون ۱۹۸ بیمار بدحال کرونایی در بخشهای مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری هستند که این میزان طی ۱۰ روز گذشته سیر صعودی داشته است.
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