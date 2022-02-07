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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۳:۱۹

مدیرکل هواشناسی البرز:

آسمان البرز خاکستر می‌شود/ پنجشنبه اوج آلودگی

آسمان البرز خاکستر می‌شود/ پنجشنبه اوج آلودگی

البرز - مدیرکل هواشناسی البرز گفت: افزایش آلاینده‌ها در استان از روز چهارشنبه تا جمعه با بیشینه تداوم در روز پنجشنبه رخ خواهد داد.

آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار پایداری هوای سطح زرد اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از استقرار جوی پایدار تا جمعه قبل از ورود سامانه بارشی ضعیف در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: این شرایط به تناوب و ساعتی موجب افزایش آلاینده‌ها به ویژه از چهارشنبه تا جمعه با بیشینه تداوم در روز پنجشنبه در استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی البرز تصریح کرد: منطقه اثر این شرایط دشت البرز مرکزی شامل شهرهای کرج، فردیس، اشتهارد، نظرآباد، هشتگرد است.

وی متذکر شد: با توجه به شرایط موجود مدیریت میزان و تولید کانون‌های انتشار آلاینده‌های ثابت و متحرک از قبیل خودروها، واحدهای صنعتی و… ضروری است.

کد مطلب 5419117

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