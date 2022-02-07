آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن استان البرز در وضعیت هشدار پایداری هوای سطح زرد اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از استقرار جوی پایدار تا جمعه قبل از ورود سامانه بارشی ضعیف در منطقه البرز مرکزی است.

وی بیان کرد: این شرایط به تناوب و ساعتی موجب افزایش آلاینده‌ها به ویژه از چهارشنبه تا جمعه با بیشینه تداوم در روز پنجشنبه در استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی البرز تصریح کرد: منطقه اثر این شرایط دشت البرز مرکزی شامل شهرهای کرج، فردیس، اشتهارد، نظرآباد، هشتگرد است.

وی متذکر شد: با توجه به شرایط موجود مدیریت میزان و تولید کانون‌های انتشار آلاینده‌های ثابت و متحرک از قبیل خودروها، واحدهای صنعتی و… ضروری است.