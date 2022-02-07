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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۵۶

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی خبر داد؛

افزایش دمای هوای خراسان رضوی از فردا

افزایش دمای هوای خراسان رضوی از فردا

مشهد ـ  کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: سامانه ناپایدار بارشی فردا از نوار شرقی خراسان رضوی خارج و جوی پایدار در استان حاکم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر رضایی‌پور اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، در حال حاضر آسمان خراسان رضوی در غالب نقاط نیمه ابری تا ابری است و در برخی از ایستگاه‌ها نیز مه با کاهش دید گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: استان خراسان رضوی طی دو روز گذشته تحت تأثیر سامانه‌ای ناپایدار و بارش‌زا بود که موجب بارش‌های به نسبت خوبی در استان طی این مدت شد به‌طوری که بیشترین بارش باران از ایستگاه فرودگاهی شهرستان مشهد با ۱۱.۸ میلیمتر و بیشترین بارش برف با ارتفاع هشت سانتیمتر از شهرستان کلات ثبت شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی انتظار می‌رود از امروز از حجم و گستره بارش‌ها در استان خراسان رضوی کاسته شود گرچه بارش‌ها به صورت متناوب و پراکنده تا اوایل فردا ادامه خواهد داشت.

رضایی‌پور گفت: همچنین در ساعات بعدازظهر امروز در این استان به ویژه در نواحی شمالی آن، بارش‌های پراکنده برف و باران پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای شهر مشهد بین یک درجه سانتیگراد زیر صفر تا ۱۱ درجه سلسیوس در نوسان بود و بیشینه دمای هوای امروز مشهد به هشت درجه سلسیوس و کمینه دمای هوای آن به حدود ۲ درجه سانتیگراد زیر صفر می‌رسد.

وی گفت: قوچان با کمینه دمای هوای هشت درجه زیر صفر و بردسکن با بیشینه دمای هوای ۱۳ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای خراسان رضوی طی ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند.

رضایی‌پور افزود: بیشترین شدت وزش باد طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان بجستان با سرعت ۶۱ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.

کد مطلب 5419182

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