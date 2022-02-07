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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۰۳

ائتلاف متجاوز سعودی اذعان کرد؛

شلیک چهار موشک بالستیک مبارزان یمنی به مواضع متجاوزان در حجه

شلیک چهار موشک بالستیک مبارزان یمنی به مواضع متجاوزان در حجه

ائتلاف متجاوز سعودی از شلیک چهار موشک بالستیک نیروهای مشترک یمنی به مواضع متجاوزان و مزدوران سعودی در استان حجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ائتلاف متجاوز سعودی اذعان کرد نیروهای مشترک یمنی چهار موشک بالستیک به سوی منطقه دو «حرض» و «مثلث عاهم» در استان حجه شلیک کرده‌اند.

ائتلاف متجاوز سعودی در ادامه مدعی شد: نیروهای یمنی این چهار موشک را از الحدیده و فرودگاه بین المللی صنعاء به سوی دو منطقه حرض و مثلث عاهم شلیک کرده‌اند.

این در حالی است که ائتلاف متجاوز سعودی همیشه برای توجیه حملات وحشیانه خود به مواضع غیر نظامی در یمن از جمله فرودگاه صنعاء، به بهانه‌های واهی از جمله استفاده نظامی نیروهای یمنی از این مواضع متوسل می‌شود.

کد مطلب 5419330

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    نظرات

    • IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      ماشاالله یمن

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