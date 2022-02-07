شلیک چهار موشک بالستیک مبارزان یمنی به مواضع متجاوزان در حجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، ائتلاف متجاوز سعودی اذعان کرد نیروهای مشترک یمنی چهار موشک بالستیک به سوی منطقه دو «حرض» و «مثلث عاهم» در استان حجه شلیک کرده‌اند.

ائتلاف متجاوز سعودی در ادامه مدعی شد: نیروهای یمنی این چهار موشک را از الحدیده و فرودگاه بین المللی صنعاء به سوی دو منطقه حرض و مثلث عاهم شلیک کرده‌اند.

این در حالی است که ائتلاف متجاوز سعودی همیشه برای توجیه حملات وحشیانه خود به مواضع غیر نظامی در یمن از جمله فرودگاه صنعاء، به بهانه‌های واهی از جمله استفاده نظامی نیروهای یمنی از این مواضع متوسل می‌شود.