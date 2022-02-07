به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهادکشاورزی، «سیدمحمد آقامیری»به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است؛ انتظار است با بهرهگیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان در راستای حفاظت از منابع پایه و حمایت از تولید و اعمال وظایف حاکمیتی در مدیریت قرنطینه و تامین بهداشت و سلامت فرآوردههای دامی ضمن تعامل با دستگاههای ذیربط و همکاری با معاونین، مدیران، روسای سازمانها، موسسات و شرکتها، گامهای موثری بردارید
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