به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در حکمی از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی، «سیدمحمد آقامیری»به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است‎؛ انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان در راستای حفاظت از منابع پایه و حمایت از تولید و اعمال وظایف حاکمیتی در مدیریت قرنطینه و تامین بهداشت و سلامت فرآورده‌های دامی ضمن تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط و همکاری با معاونین‏، مدیران، روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها‏، گام‌های موثری بردارید