انتقاد از انتصاب مدیران بازنشسته در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی علی وقفچی نماینده زنجان در موافقت با استیضاح حجتی گفت: آقای حجتی در رای اعتماد متعهد شدند تغییرات اساسی در مدیریت کلان وزارتخانه را سرلوحه کار خود قرار دهند این در حالی است که اقدامات صورت گرفته مبین این مهم است که ایشان به تعهدات خود عمل نکردند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: با وجود تذکرات متعدد دوستان و صاحب نظران از تشکل های متعدد کشاورزی در بخش دولتی و خصوصی به خصوص کانال های مجازی از جمله کانال تخصصی همبستگی کشاورزان ایران همچنان وزارت کشاورزی از بازنشستگان در بدنه مدیریتی خود استفاده می کند.

نماینده زنجان در ادامه لیستی از مدیران بازنشسته وزارت جهاد به شرح زیر اعلام کرد: باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات ۳۰ سال سابقه، رکنی معاون امور دام، ۳۱ سال سابقه، عباس کشاورزی معاون زراعت ۱۰ سال سابقه بازنشستگی، طهماسبی معاون باغبانی ۱۰ سال سابقه بازنشستگی، مهرفر معاون بازرگانی ۱۲ سال سابقه بازنشستگی، عبدالمردی بخشنده معاون اقتصادی ۳۵ سال سابقه، فتاح الجنان مدیرکل امور استان ها ۱۲ سال سابقه بازنشستگی، عماری سفیر ایران در یونسکو ۱۰ سال سابقه بازنشستگی.

وی منصوب کردن بازنشستگان در پست های مدیریتی را نشان دهنده قحط الرجال بودن و عدم اراده دولت در استفاده از جوانان خواند و گفت: علاوه بر این در بسیاری از مسئولیت ها از افراد غیرمتخصص استفاده شده است به عنوان مثال موسسه رازی که موسسه ای برای بهداشت دام و انسان است به فردی که دکترای شیمی دارد سپرده شده است.

وی با بیان اینکه شاخصه های مدیریتی برای ما مهم است نه اشخاص گفت: کسی را در صنعت طیور در جایگاه مدیریتی قرار داده اند که حتی یک سال سابقه مدیریتی ندارد. این فرد موجب شد ایران که صادرکننده مرغ و تخم مرغ بود به واردکننده تخم مرغ تبدیل شود.

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: با آرایش موجود در مدیران وزارت کشاورزی صادرات محور کردن کشاورزی ایران دور از دسترس است. این موارد موجب شده کشور به جای نگاه علمی به کشاورزی که بیش از ۵۰ درصد مردم درگیر آن هستند با مدیریت سنتی اداره شود و حاصل این نوع مدیریت نابسامانی در خاک، هوا و کشاورزی است.

وقفچی اظهار داشت: ایران به جای کشور صادرکننده محصولات کشاورزی امروز به کشور واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل شده است.۵۰ درصدر محصولات سبزی و صیفی در کشور نابود می شود. چای چایکاران در انبارها در حال نابودی است. جایگاه خود را در پرورش کرم ابریشم از دست داده ایم.

وی بحران امروز کشور را بحران آب خواند و گفت: مدیریت این بخش باید به دست وزارت جهاد کشاورزی باشد، زیرا بیشترین بخش استفاده از آب در کشاورزی است.

نماینده زنجان در پایان گفت: گزارش محرمانه از تهدیدات امنیت غذایی کشور خدمت نمایندگان به صورت مکتوب ارائه می شود.