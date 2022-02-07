برگزاری نخستین جشنواره رسانه ای «حریم ولایت» ویژه بانوان در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا عصر دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی اصحاب رسانه با بیان اینکه نقش فعالان رسانه در دفاع از نظام بسیار مهم و تأثیر گذار است، اظهار کرد: اصحاب رسانه در گیلان بهترین خبرنگاران در سطح کشور هستند و تأثیر گذاری آنها در سطح استان و حتی کشور بسیار زیاد است.

وی به فعالیت بیش از ۴۰۰ رسانه در استان گیلان اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰۰ رسانه مکتوب و غیر مکتوب در گیلان وجود دارد اما باید به تأثیرگذاری و امید آفرینی آنها نیز توجه شود.

رئیس بسیج رسانه گیلان با تاکید بر لزوم توجه به ایجاد امید آفرینی در جامعه، افزود: استکبار در طول ۴۳ سال گذشته همواره تلاش کرده جنگ روانی علیه کشور به راه اندازد اما موفق نبوده است.

پارسا با گله مندی از تعداد اندک رسانه‌های مطالبه گر در گیلان، تصریح کرد: رسانه‌های مطالبه گر گیلان بسیار کم است و تا زمانی که تعداد این رسانه‌ها افزایش پیدا نکند هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود.

وی با اشاره به تأثیر گذاری نهادهای انقلابی در افزایش امید آفرینی در جامعه، بیان کرد: در چند سال گذشته دو هزار مسکن محرومین توسط سپاه گیلان ساخته شده است ولی در این استان این امر برجسته نشده در حالی انعکاس چنین اتفاقاتی باعث به ایجاد امید در جامعه می‌شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه هرساله رویداد مختلف رسانه‌ای در کشور برگزار می‌شود، گفت: در گیلان با برپایی جشنواره مختلف رسانه‌ای یک جنب و جوش در بین اصحاب رسانه ایجاد شود و هدف جشنواره رسانه‌ای ابوذر هم شناسایی استعداد برتر است.

پارسا به برگزاری نخستین جشنواره رسانه‌ای ویژه بانوان اشاره کرد و افزود: بانوان نقش مهمی در رسانه گیلان دارند و در این راستا نخستین جشنواره رسانه‌ای ویژه بانوان با عنوان «حریم رسالت» برگزار و علاقمندان تا ۱۵ خرداد مهلت دارند آثار خود را به نشانی ایمیل Harimeh.Resakat@yahoo.com ارسال کنند.

وی با اشاره به محورهای جشنواره رسانه‌ای حریم رسالت در گیلان، بیان کرد: این جشنواره در پنج قالب هویت بخشی بانوان و ارتقا روحیه خودباروی، نقش زنان در فرهنگ ایثار و مقاومت و شهادت زنان در اشتغالزایی و کارآفرینی، نقش حجاب و عفاف در کاهش اسیب‌های اجتماعی، جوانی جمعیت، راهکارها و پیشنهادهای حل این مشکلات برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان ادامه داد: نخستین جشنواره رسانه‌ای حریم ولایت در پنج قالب تیتر، گزارش، یادداشت و عکس و فیلم بوده و هیچ محدودیتی در خصوص تعداد آثار وجود ندارد.