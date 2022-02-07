به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغانستان هم اکنون از قوع انفجاری مهیب در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در این کشور خبر می دهند.
بر اساس اعلام شبکه تلویزیونی طلوع، منابع محلی در این خصوص می گویند که یک بمبِ از پیش جاسازی شده در میدان ورودی حوزه چهارم امنیتی این ولایت منفجر شده است.
هدف این انفجار قاری ابوبکر فرمانده حوزه چهارم امنیتی شهر فیض آباد بوده است.
تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص این حادثه و وضعیت این فرمانده طالبان رسانه ای نشده است.
این در حالیست که هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این بمب گذاری را برعهده نگرفته است.
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