رسانه یکی از بخش های اساسی در جنگ مقاومت با محور غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور ریاست جمهوری سوریه با اشاره به شراکت سوریه و ایران در اهداف و مسیرها، بر ضرورت شراکت دوجانبه و موازی تهران- دمشق در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «بثینه شعبان» در دیدار با «احمد نوروزی» معاون برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه او در دمشق، رسانه را یکی از بخش‌های اصلی جنگ بین محور مقاومت و شرق از یک سو و کشورهای غربی از سوی دیگر دانست و افزود: رسانه نقش تکمیل کننده را برای سیاست و اقتصاد ایفا می‌کند و برنامه ریزی و ایجاد راهکارهای جدید با استفاده از تولید محتوای رسانه‌ای باکیفیت توسط محور مقاومت، برای خطاب قرار دادن غرب ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ایران در مذاکرات هسته‌ای با جنگی چند جانبه مواجه است و در این مسیر، اهمیت هماهنگی در بخش رسانه‌ای کمتر از اهمیت سایر بخش‌ها نیست.

مقام ارشد سوری در این دیدار که برای بررسی افق‌های هماهنگی رسانه‌ای بین دو کشور در راستای مقابله با هجمه رسانه‌ای خصمانه دشمنان علیه کشورهای محور مقاومت تشکیل شد، تصریح کرد کشورش آماده تبادل افکار و اقدامات عملی با جمهوری اسلامی ایران بوده و مطمئن است که ایران از مذاکرات هسته‌ای پیروز و موفق خارج خواهد شد.

رسانه یکی از بخش‌های اصلی جنگ بین محور مقاومت و شرق از یک سو و کشورهای غربی از سوی دیگر است بثینه شعبان همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌های ضروری و منسجم، انجام اقدامات عملی و مجدانه و به کار گیری نهایت تلاش برای دفاع از حقوق و مسائل دو کشور تأکید کرد و افزود: ایستادن قدرتمند دو کشور در کنار یکدیگر برای اظهار مالکیت بر تمدن، فرهنگ و تاریخ خود حائز اهمیت است.

مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور سوریه اظهار داشت: ما برای دستیابی به دیدگاهی که در واقع قابلیت حمایتی و اجرایی داشته باشد، به برنامه ریزی عملی و سازمان یافته نیاز داریم و در این راستا باید بخش فرهنگی و هنری را نیز به حوزه فعالیت‌های خود اضافه و برای تمام مراحل ساز و کارهای مناسب را تدوین کنیم.

نوروزی نیز در این دیدار با بیان اینکه ایران از همان ابتدا مطمئن بود که سوریه پیروز از میدان مبارزه با تروریسم خارج خواهد شد، گفت: رسانه بخشی از امنیت ملی و یکی از ستون‌های اصلی حکومتداری است. جنگ رسانه‌ای ما با امپراطوری رسانه‌ای غربی، جنگی مستمر و بدون توقف است و در این مسیر به بسیج تمام نیروها و امکانات نیاز داریم و ما نباید در قبال این امپراطوری رسانه‌ای منفعل عمل کنیم.

وی ادامه داد: جنگ رسانه‌ای غرب علیه محور مقاومت، نشان دهنده تأثیر قوی رسانه‌های ما در محافل اجتماعی غربی است و باید برنامه‌های مشترک و لازم را برای تداوم این رویکرد رسانه‌ای و توسعه آن ادامه دهیم.

معاون برون مرزی صدا و سیما در پایان سخنانش گفت: ایران در مذاکرات هسته‌ای به لغو کامل همه تحریم‌های ظالمانه علیه خود پایبند است.