اسد: دشمنان از تکثیر الگوی «شهید سلیمانی» در جهان هراسان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بثینه شعبان» مشاور رئیس جمهور سوریه به مناسبت دومین سالروز شهادت فرماندهان پیروزی، پیام «بشار اسد» را قرائت کرد که در آن آمده است: دشمنان از تکثیر الگوی «شهید سلیمانی» در منطقه و جهان هراسان شدند.

بر اساس این گزارش، در پیام رئیس جمهور سوریه به مناسبت دومین سالروز شهادت فرماندهان پیروزی تأکید شده است: شهید سلیمانی در هر مأموریتی برای نابود ساختن تفرقه‌افکنی و فتنه‌انگیزی ایالات متحده آمریکا تلاش کرد.

وی گفت: شهید سلیمانی برای نهادینه‌کردن روحیه فداکاری و ازخودگذشتگی برای وطن و بشریت تلاش کرد. در ادامه پیام رئیس جمهور سوریه آمده است: دشمنان از خطر شهید سلیمانی برای طرح‌های شوم و جنایتکارانه خود با خبر شده بودند.

رئیس جمهور سوریه در پیام خود همچنین آورده است: شهیدان سلیمانی و المهندس از ستون‌های اصلی مقابله با دشمنان محسوب می‌شدند. همه ما باید به مسیر شهید سلیمانی پایبند بمانیم و برای تقویت همکاری و تکامل میان ایران و سوریه تلاش کنیم.

وی افزود: ایالات متحده آمریکا با ترور شهید سلیمانی مرتکب جنایت شد. آمریکایی‌ها به خوبی دریافته بودند که شهید سلیمانی به تهدید بزرگی در برابر طرح‌ها و پروژه‌های آنها در منطقه تبدیل شده است.

اسد در پیامش که توسط بثینه شعبان قرائت شد، تصریح کرد: سوریه به عنوان کشوری که شهید سلیمانی به خاک آن عشق ورزید، همچنان در مسیر مقاومت باقی خواهد ماند و با دشمنان سازش نخواهد کرد. امروز پس از پشت سر گذاشتن جنگ نظامی، با یک جنگ اقتصادی و فرهنگی مواجه هستیم. اجازه نمی‌دهیم که خون شهیدان، پایمال شود.

پیشتر نیز شخصیت‌های عراقی با برگزاری مراسم بزرگداشت دومین سالگرد فرماندهان پیروزی، سخنانی را در خصوص شهیدان سلیمانی و المهندس مطرح کرده بودند. در مراسم روز گذشته در بغداد، رئیس جمهور عراق با اشاره به خدمات «شهید سلیمانی» به این کشور در عرصه مبارزه با داعش، گفت: «شهید سلیمانی» در لحظه‌ای سخت و بحرانی برای مبارزه با داعش به کمک ما آمد.

برهم صالح در ادامه افزود: در سالروز شهادت فرماندهان پیروزی بار دیگر پیروزی بر داعش و شکست پروژه این گروه تروریستی در عراق را به یاد می‌آوریم. وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که دولت جدید عراق باید قادر به عبور از بحران‌های کنونی باشد.

پیش از وی نیز «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی گفته بود: ما راه فرماندهان پیروزی را ادامه می‌دهیم. ما با فرماندهان پیروزی عهد می‌کنیم که به دفاع از عراق ادامه دهیم. وی در ادامه افزود: آنچه که در میان فرماندهان شهید ما موج می‌زد ارزش‌هایی نظیر دفاع از میهن و مقدسات بود. پیروزی بر داعش دستاورد بزرگی بود که در تاریخ ماندگار شد.

رئیس سازمان حشد شعبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم خروج هرچه سریع‌تر نیروهای بیگانه و در رأس آنها نیروهای آمریکایی از خاک عراق، گفت: ما به همراه دولت مصمم هستیم تا خروج نیروهای بیگانه را رقم بزنیم.