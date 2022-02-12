پرسپولیس به درد فصل گذشته استقلال مبتلا شد/ دو تیم در یک تیم!

به گزارش خبرنگار مهر، شکست سرخ پوشان تهران در سوپرجام و از دست رفتن این جام عواقبی به مراتب بیشتر از ناکامی در فتح سوپرجام برای باشگاه پرسپولیس داشت و یکی از مهم‌ترین عواقب آن شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر اختلافات مدیریت و تیم فنی باشگاه شد تا اختلافاتی که از قبل قابل پیش بینی بود کاملاً علنی و آشکار شود.

پرسپولیس این روزها کاملاً دو شقه شده و می‌توان آن را به دو تیم جزئی‌تر تفکیک کرد. تیم اول متشکل از تیم مدیریت با رهبری رضا درویش و تیم دوم تیم فنی و بازیکنان با رهبری یحیی گل محمدی و قرار گرفتن این دو تیم در مقابل هم و هدف گرفتن طرف مقابل با اولویت حذف کردن، اتفاقی است که در نهایت برای هیچیک از طرفین سود ندارد.

در حالی پرسپولیس در آتش اختلافات درونی خود می‌سوزد که در نقطه مقابل باشگاه استقلال پس از سال‌ها تنش به ساحل آرامش رسیده و در سایه همین آرامش که حاصل هماهنگی مدیریت و تیم فنی به دست آمده، کم دغدغه تر از همیشه به فکر بالا بردن جام قهرمانی لیگ در پایان فصل است؛ و همین شرایط استقلال حساسیت را روی پرسپولیس بالاتر برده و به تنش‌های این تیم دامن می‌زند.

کاملاً طبیعی است که هواداران پرسپولیس با مقایسه شرایط تیم شأن با رقیب سنتی بیشتر از شرایط موجود خشمگین شده و فشار بیشتری را برای حل معضلات تیم شأن به مسئولین بالادستی وارد کنند.

شرایط این فصل پرسپولیس شباهت زیادی به شرایط سالهای قبل استقلال و به خصوص فصل گذشته این تیم دارد. فصل گذشته هم اختلافات بین فرهاد مجیدی و احمد مددی مدیرعامل وقت آبی پوشان بالا گرفته بود و طرفین مصاحبه‌هایی هم علیه یکدیگر انجام دادند.

فصل گذشته استقلال به دو تیم تقسیم شده بود که و یک طرف باشگاه با سردستگی احمد مددی قرار داشت و در سمت دیگر مجیدی و تیمش حضور داشتند. به جز مجیدی و مددی که جبهه گیری شأن علیه هم آشکار شده بود، در چند نوبت بازیکنان و دیگر اعضای کادر فنی علیه تیم مدیریت و سیاست‌های باشگاه مصاحبه کردند و در نقطه مقابل هم برخی از نزدیکان به مددی در تیم مدیریت در چند نوبت از خجالت مجیدی و نفراتش در آمدند.

در فصل جاری استقلال با مدیریت مصطفی آجورلو و هماهنگی‌های ویژه بین او و فرهاد مجیدی و سیاست‌های مبتنی بر سال‌ها تجربه با ارزش در حوزه مدیریت فوتبال به ساحل آرامش رسیده و در سایه این آرامش نتایج خوبی در جام حذفی و لیگ می‌گیرد و هواداران این تیم هم از شرایط رضایت دارند؛ این در حالی است که پرسپولیس با شباهت‌های زیادی که به شرایط فصل گذشته استقلال دارد، نتوانسته به ثبات برسد.