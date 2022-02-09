  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱:۱۷

به دنبال تیراندازی در محله شیخ جراح صورت گرفت؛

زخمی شدن یک شهرک نشین صهیونیست در قدس اشغالی

زخمی شدن یک شهرک نشین صهیونیست در قدس اشغالی

به دنبال حمله جوانان فلسطینی به یک اتوبوس در محله شیخ جراح واقع در قدس اشغالی، یک شهرک نشین صهیونیست زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع عبری زبان اعلام کردند که چهارشنبه شب یک شهرک‌نشین صهیونیست در عملیات تیراندازی در محله شیخ جراح در قدس اشغالی زخمی شده است.

طبق اعلام منابع عربی این اتفاق در تیراندازی به سمت یک اتوبوس رخ داد.

به گفته این منابع، مجری این عملیات به سلامت از محل گریخته و نظامیان اسرائیلی تا این لحظه به سرنخی در مورد او دست نیافته‌اند.

به دنبال این عملیات، یک فروند بالگرد رژیم صهیونیستی در آسمان قدس به پرواز درآمده و نظامیان صهیونیست در محله شیخ جراح نیز به حالت آماده باش در آمدند.

عصر چهارشنبه نیز در شهرک العرقه در غرب جنین در کرانه باختری بین جوانان فلسطینی با نظامیان اشغالگر صهیونیست درگیری‌هایی به وجود آمد. در این درگیری تبادل آتش بین دو طرف نیز صورت گرفت. منابع فلسطینی تاکید کردند که نیروهای مقاومت فلسطین با تیراندازی، نظامیان صهیونیست را هدف قرار دادند.

همچنین پیش از این درگیری، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از عملیات ضد صهیونیستی در شرق شهر جنین خبر دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که مرکز ایست و بازرسی نظامیان این رژیم در الجلمه در شرق شهر جنین هدف تیراندازی واقع شده‌اند.

گفتنی است نظامیان رژیم صهیونیستی روز سه شنبه یک خودروی حامل اعضای گردان‌های «شهدا الاقصی» شاخه نظامی جنبش فتح را به گلوله بستند. به دنبال این اقدام تروریستی نظامیان صهیونیست، ۳ عضو گردان‌های شهدا الاقصی به شهادت رسیدند.

کد مطلب 5421454
محمدرضا مرادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا رو شکر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها