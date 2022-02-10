به گزارش خبرنگار مهر، حمیده خاتون هلال بحر چهارشنبه شب در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: برای ایجاد آرامستان در هر منطقه یا ناحیه‌ای از شهر ضوابط مشخصی باید رعایت شود.

وی اضافه کرد: آرامستان جدید امامزاده قاسم در شهر بوشهر گویای وضع نابسامان گورستان‌ها در طرح‌های شهری شده و عدم توجه کافی به این مقوله باعث مشکلات عدیده ای برای طرح شهری (منطقه شغاب) خواهد شد.

رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر بوشهر افزود: در بوشهر با ایجاد قبرستان جدید امامزاده قاسم در کوی شغاب مواجه هستیم که هم باعث ترافیک و هم از نظر ظاهری به دلیل فضای گردشگری منطقه شغاب طرح مهندسی شهری را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند.

وی تصریح کرد: آرامستان امامزاده قاسم فاقد پارکینگ است و باعث بار ترافیکی شده و هم اکنون یک بخش کوچکی از ظرفیت آن پر شده و در کنار منازل مسکونی، پارک شغاب و مجموعه شهربازی که ایجاد خواهد شد قرار دارد.

هلال بحر در مورد وضعیت پیاده‌روهای شهر گفت: تعداد زیادی از پیاده روها نیاز به بهسازی دارد که درخواست دارم اعتبار ویژه‌ای در بودجه سال آینده برای بهسازی پیاده روها در نقاط پر تردد شهر دیده شود.

وی اضافه کرد: همچنین در برخی عقب نشینی هایی که در برخی کوچه‌ها و معابر شهر صورت گرفته است، به عرض کوچه اضافه نشده و باعث مشکلات زیادی برای عبور و مرور شهروندان شده که درخواست دارم این موارد در دستور کار قرار گیرد.