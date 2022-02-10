استقبال تماشاگران از «شادروان»/«هناس» در کاپری به اوج برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین جشنواره فیلم فجر گلستان به روزهای آخر خود نزدیک می‌شود؛ این جشنواره کمی اقتصاد سینماگران را به تکاپو انداخت و بعد از سال‌های سیاه کرونایی چراغ سالن‌های سینما دوباره روشن شد.

شش روز از اکران فیلم‌های فجر در گلستان گذشت و علاقمندان مانند روزهای گذشته با علاقه و پرشور وارد سالن‌های سینما شدند تا به اکران فیلم مورد علاقه خود بنشینند.

در این روز نیز چهار فیلم در سینما عصر جدید و کاپری سالن‌های یک و دو اکران شد که فیلم «شادروان» با ژانر کمدی توانست بیشترین مخاطب را به خود اختصاص دهد.

این فیلم به کارگردانی حسین نمازی یک کمدی سیاه می‌توان نامید چرا که با مقوله تلخی چون مرگ پدر خانواده شوخی کرده و تلاش دارد با دست گذاردن بر دردهای طبقه فرودست لحظات مفرحی ایجاد کند.

البته کارگردان این فیلم معتقد است که فیلم یک ملودرام شیرین است و کمدی نیست چون کمدی قواعد خاص خود را دارد که برای خنداندن است.

«شادروان» در سینما عصر جدید و کاپری سالن یک به روی پرده رفت و همه ظرفیت خالی سالن‌های این دو سالن سینمایی را پر کرد.

موضوعات موجود در جهان همیشه تازگی ندارند و آنچه می‌ماند نحوه بیان است و پیامی که ارسال می‌کند است، در این کارگردان به ایجاد لحظاتی مفرح تلاش کرده است که تلاش کرده به تناوب هم تماشاگر را بخنداند و هم او را به فکر وا دارد.

«شادروان» پر است از لحظاتی خوبی که به کمک مجموع بازیگران (به خصوص سینا مهراد و بهرنگ علوی) و داستانک های خلق شده به وجود آمده‌اند.

دیگر فیلمی که در سینما عصر جدید و کاپری سالن یک اکران شد فیلم «برف آخر» به کارگردانی نویسندگی امیرحسین عسگری اکران شد این فیلم نیز تا حدودی مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت.

اما نه مانند چند شب گذشته که سینما کاپری سالن دو از آن استقبال شده بود و در اکران دوم در سینما عصر جدید و کاپری سالن یک مخاطب به مراتب کمتری داشت.

در این فیلم بازیگرانی به نام همچون امین حیایی، لادن مستوفی، مجید صالحی، نوشین مسعودیان و صادق ملک نقش آفرینی می‌کنند.

ششمین روز جشنواره فجر در سالن شمار دو کاپری نیز دو فیلم «علفزار» به نویسندگی و کارگردانی کاظم دانشی و تهیه کنندگی بهرام رادان و فیلم «هناس» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی محمدرضا شفا اکران شد که هر دو از استقبال خوبی برخوردار بودند.