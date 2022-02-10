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۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۴۷

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان:

عمان بندر چابهار را عامل تقویت تجارت دریایی دو کشور می‌داند

عمان بندر چابهار را عامل تقویت تجارت دریایی دو کشور می‌داند

چابهار - مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: کشور عمان بندر چابهار را عامل تقویت تجارت دریایی ایران و عمان می‌داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: هیئتی به سرپرستی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و عمان به این کشور سفر کرده و این اجلاس روز گذشته آغاز شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به حضورش در این هیئت تحت عنوان رئیس کمیته حمل و نقل و مناطق آزاد، گفت: این سفر با هدف رایزنی در زمینه‌های اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری‌های تجاری، صنعتی، معدنی، حمل و نقل هوایی و دریایی، ترانزیت، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و همچنین موضوعات قضائی، کنسولی، کار و بهداشت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: وزیر صنعت و تجارت عمان در این نشست بر تقویت ارتباطات و تجارت دریایی ایران و عمان از طریق بندر چابهار و استفاده از زیرساخت‌های این بندر اقیانوسی تأکید داشت. همچنین در این نشست تفاهم‌نامه‌ای اقتصادی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و قیس محمد یوسف اللواتی وزیر صنعت و تجارت عمان بین دو کشور به امضا رسید.

آقایی تصریح کرد: وزیر صنعت و تجارت عمان در این نشست اعلام کرد در راستای اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه فی‌مابین به زودی هیأتی اقتصادی از جانب کشور عمان از زیرساخت‌ها، تجهیزات و قابلیت‌های بندر چابهار بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 5421656

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