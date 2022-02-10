پایگاه انتقال خون شهرستان بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عصر پنج شنبه طی مراسمی با حضور مشاور مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی، فرماندار، نماینده مردم بناب و خوشه مهر در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولین محلی و اهالی شهرستان پایگاه انتقال خون شهرستان بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مشاور مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور در آئین گشایش پایگاه انتقال خون شهرستان بناب با بیان اینکه ایران رتبه اول انتقال خون در خاورمیانه را داراست؛ گفت: وجود سازمان انتقال خون در هر شهر می‌تواند سطح سلامت ساکنین را ارتقا بخشد.

سیاوش پرندوش با بیان اینکه سازمان انتقال خون اولین بار در کشور در سال ۱۳۴۵ در شهر بروجرد راه اندازی شده و تبریز با ۲۰ سال اختلاف جزو شهرهای بعدی بوده است.

مشاور مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اظهار امیدواری کرد با راه اندازی سازمان انتقال خون به شکل جامع‌تر در بناب شاهد فرآوری خون، تولید خون در شهرستان و شهرهای همجوار باشیم تا خدمات گسترده‌تری را به شهروندان ارائه نمایند.

پرندوش در ادامه بر اهمیت در دسترس بودن خون و فرآورده‌های خونی برای مراکز درمانی هر شهر تأکید کرد و افزود: نبود ذخایر خونی آماده می‌تواند فاکتور تهدید کننده برای حال بیماران باشد.