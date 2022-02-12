حسن ملکی سرمربی تیم ملی تکواندو هند شد

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندو هند که سابقه استفاده از مربیان ایرانی را در رأس کادر فنی تیم ملی خود دارد، برای حضوری موفق در بازی‌های آسیایی «هانگژو» از حسن ملکی مربی بین المللی کشورمان بهره خواهد برد.

ملکی سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان طی روزهای آینده برای آغاز به کار خود راهی این کشور خواهد شد.

وی دارای مدرک مربیگری و کوچینگ بین المللی و کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، از شاگردان استاد بزرگ داود ارجمند است که تکواندو را از سال ۱۳۵۰ در باشگاه دخانیات آغاز کرده و از سال ۵۸ به جرگه مربیان پیوست. ملکی اولین بار سال ۶۸ به عنوان مربی تیم ملی در رقابتهای دهه مبارک فجر انتخاب شد و سال ۱۳۷۱ نیز عضو کادر فنی در رقابتهای جام جهانی یوگسلاوی شد. تیم ملی ایران با هدایت این مربی با تجربه سال ۱۳۷۵ برای اولین بار نایب قهرمان جام جهانی شد و نزدیک به ۱۵ سال سابقه مربیگری در لیگ با تیم‌های مختلفی چون تیم‌های باشگاهی روغن نباتی پارس قو، تایدواتر، سایپا، پرسپولیس، داروگر را در کارنامه داشته و تیم ملی کارگران هم با هدایت او در سال ۱۳۷۸ با کسب هشت طلا و یک نقره قهرمان جهان شد.

پیش از ملکی فریبرز عسگری و محمد باقری معتمد مربیان فعلی تیم ملی کشورمان در مقاطعی سرمربی تیم ملی هند بوده‌اند.