اسناد صادر شده در یال قلعه حسن با زمین های کشاورزی همپوشانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی صبح شنبه در پاسخ به نگرانی اهالی قلعه حسن گرگان در پی صدور سند اراضی یال قلعه حسن به نام منابع طبیعی اظهارکرد: اسناد صادر شده مشهور به یالِ قلعه حسن گرگان، با زمین های کشاورزی اهالی این منطقه، هم پوشانی ندارد.

رییس کل دادگستری استان گلستان گفت: اسناد صادر شده مربوط به اراضی ملی شامل جنگل های دست کاشت و اراضی جنگلی بوده و با زمین های کشاورزی اهالی منطقه همپوشانی ندارد و زمین هایی که به اصطلاح مستثنیات هستند در این نقشه مجزا شده است و جای نگرانی نیست.

گفتنی است ۱۰ روز پیش دادگستری استان از صدور سند ۱۵۰ هکتار از اراضی ملی گرگان مشهور به یال قلعه حسن یعنی از انتهای شهرک تالار تا میدان تیر ارتش این شهر خبر داده بود.

انتشار همین خبر برخی اهالی این منطقه را نگران کرد که مبادا زمین های کشاورزی آنان نیز در قالب سند اراضی ملی سند خورده باشد.