افتتاح بزرگترین سیلوی ذخیره موادمعدنی وکلنگزنی پتروشیمی درپارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و یکم بهمن ماه ۱۴۰۰ با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس و مدیران شهرستانی جشن پایان رکود با افتتاح ترمینال سالکو و کلنگ زنی سومین پتروشیمی پارسیان و چهار پروژه زیربنایی در منطقه ویژه پارسیان برگزار شد.

پیشرفت منطقه ویژه پارسیان در سه ماهه گذشته ملموس است

استاندار هرمزگان با اشاره به ملموس بودن تغییرات و قابل توجه بودن میزان اعتبارات جذب شده منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: رویکرد مدیریت فعلی به واقعی سازی فعالیت ها، افتتاحیه ها و پیشرفت واقعی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان منتهی می‌شود.

مهدی دوستی در آیین افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه بزرگ زیربنایی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، با اشاره به اتحاد و همدلی موجود بین ارکان مختلف دولت، نمایندگان مردم و نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، اظهار کرد: این اتحاد و وحدت، نوید دهنده آینده روشنی برای استان هرمزگان و مردم شریف این منطقه است.

وی اضافه کرد: آنچه که از فرمایشات مقام معظم رهبری ‌(مدظله) استنباط می شود این است که پیشرفت توام با عدالت وابسته به مردم است و امیدواریم پیشرفت هایی که در این مناطق اتفاق می افتد، توام با عدالت و با محوریت مردم منطقه باشد و مردم استان و شهرستان پارسیان از این پیشرفت‌ها بهره مند شوند.

استاندار هرمزگان بیان داشت: گزارشی را دکتر علامه، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از میزان به‌کار گیری نیروهای بومی در این منطقه ارائه دادند امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. این بومی و غیر بومی هم نه، زیرا همه ما فرزندان این سرزمین هستیم، ولی مردم این منطقه باید از مواهب فعالیت صنایع بهرمند شوند و پیشرفت و توسعه این منطقه را در زندگی روزمره و سفره خودشان لمس کنند.

دوستی با اشاره به اینکه نزدیک به یک دهه از تأسیس منطقه ویژه پارسیان می گذرد اما متاسفانه پیشرفت آن ملموس نیست، گفت: به استثنای دوران دکتر علامه زیرا در سه ماهه گذشته تغییرات ملموسی در منطقه ویژه پارسیان دیده ام و اعتبارات خوبی در سال جاری به منطقه ویژه تزریق شده است.

وی، اظهار داشت: منطقه ویژه به شکل نمایشی پیدا می کنه که امیدوارم با رویکردی که علامه مدیرعامل منطقه ویژه دارند و به سمت واقعی سازی افتتاح ها، کلنگ زنی ها و فعالیت ها می روند و برای مردم هم قابل دیدن باشد.

استاندار هرمزگان یک موضوع مهمی هم در مورد استان دارم که از همین تریبون استفاده می کنم و تاکید کرد: افرادی با استفاده از رانت اطلاعاتی در خصوص توسعه مناطق در قالب پروژه های سرمایه گذاری در مناطق مختلف استان پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند اما اقدام عملی برای اجرای پروژه‌ها انجام نداده اند، هر جای این استان قصد داریم توسعه ایجاد کنیم، متوجه می‌شویم که این زمین مربوط به اشخاصی است که در سال های گذشته این زمین ها را خریداری کرده اند.

وی افزود: به نمایندگی از دولت اعلام می کنم به هیچ عنوان این مسئله را قبول نمی کنم و به عنوان فرزند کوچک این سرزمین کنار مردم منطقه هستم و از منافع آنها حمایت خواهم کرد.

دوستی با بیان اینکه سرمایه‌ اصلی جمهوری اسلامی ایران مردم هستند و ما موظف هستیم هر آنچه شما می‌خواهید و هر آنچه سبب زندگی بهتر شما می‌شود را فراهم کنیم تاکید کرد:بر سر منافع مردم با کسی معامله نخواهم کرد حتی اگر به قیمت رفتن من از هرمزگان تمام شود.

دوستی خاطرنشان کرد: دولت آیت الله رئیسی دولت مردم است و مردم به این دولت رای دادند که این گونه ناعدالتی ها پایان پیدا کند و دستور رئیس جمهور هم این است که بساط بن‌بست های خودساخته در عرصه اقتصادی و توسعه استان باید جمع شود.

وی تصریح کرد: به طور مشخص به کسانی که اینجا زمین گرفته اند و مهلت آنها تمام شده و می گویند مشاور گرفته ایم، طرح تفضیلی تهیه می کنیم و امضاء یا حکم تمدید گرفته اند و کشور را بازی می دهند، خط و نشان می کشم و همین‌جا اعلام می کنم بازی تمام شد.

دوستی گفت: باید هر چه زودتر تکلیف این زمین ها را مشخص کنند چرا که ما باید جوابگوی خیل عظیم جوانان بیکار باشیم؛ باید بن بست های استان شکسته شود و این مسیرها باز شود.

اسکله هفت و هشت پارسیان آماده افتتاح است/خروج منطقه ویژه پارسیان از رکود

سید علی اصغر علامه مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان پیش از صحبت های استاندار هرمزگان طی گزارشی بیان داشت: پروژه های که در سال ۱۴۰۰ در منطقه ویژه پارسیان عملیات اجرایی آنها آغاز شده است همان پروژه هایی است که در سالهای ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ از سوی ایمیدرو ابلاغ شده بود ولی اجرایی نشده بود. امسال این طرح ها با اعتباری بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اجرایی شده است که برخی از این طرح ها با دستان شما کلنگ زنی شد.

وی عنوان کرد: در سال جاری پروژه های زیرساختی خوبی با حمایت مالی ایمیدرو در منطقه ویژه پارسیان آغاز شد که ان شالله در سفر بعدی گزارش پیشرفت های فیزیکی این طرح ها اعلام خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان خاطرنشان کرد: ۲۵ طرح زیرساختی در مراحل برگزاری مناقصه و طراحی است که تا پایان سال عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: تا پایان سال ۹۹ ، چهار قرارداد با شرکت های دولتی و خصولتی امضا شده بود، اما در سال جاری ۱۵ قرارداد سرمایه گذاری به امضا رسیده است و تا سال ۱۴۰۱ شاهد پیشرفت فیزیکی خوبی در این پروژه ها خواهیم بود.

علامه با اشاره به بندر تخصصی و ۱۰۰ درصد ایرانی منطقه ویژه پارسیان تاکید کرد: بندر پارسیان تنها بندر تخصصی کشور است که طراحی، اجرا، مهندسی و تامین مالی آن ایرانی بوده است. این بندر در زمان تحریم آغاز شد و امروز شاهد افتتاح اسکله های این پروژه بزرگ هستیم.

وی افزود: بندر پارسیان توسط قرارگاه خاتم در حال احداث است و در حالی که در سخت ترین شرایط تحریمی قرار داریم اما خوشبختانه کار تعطیل نشد و علیرغم مشکلات مالی پروژه ادامه یافت و در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۷ هزار میلیارد ریال به پروژه تزریق شد.

به گفته مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان، اسکله شماره پنج بهمن ماه ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید و اسکله های هفت و هشت هم آماده افتتاح و بهره برداری است که امیدواریم با دستان مبارک رئیس جمهوری به بهره برداری برسد. همچنین اسکله شماره سه هم فروردین ۱۴۰۱ آماده بهره برداری کامل خواهد بود.

وی ابرازداشت: تا کنون ۶۰۰ هزار تن صادرات و ۷۰ هزار تن واردات در بندر پارسیان انجام شده است. همکاری خوبی بین پیمانکار، کارفرما و ناظر بود.

علامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ مجوز موافقت اصولی احداث نیروگاه، موافقت اصولی برداشت آب دریا و مجوز بندر دریافت شد. ان شالله مجوز رویه های گمرکی هم تا پایان سال صادر شود.

وی با تاکید بر اینکه همکاری خوبی بین مدیران منطقه ویژه با مسئولان محلی و مردم بود، بیان داشت: در سال ۹۸ بارندگی به سایت پارسیان و شهر و روستاها خسارت وارد کرد. اما امسال تیم های امدادی و تجهیزات پیمانکاران در روستاها و شهرها مستقر شد و خوشبختانه علیرغم بارندگی شدید و دو برابر دو سال گذشته ولی خسارتی نداشتیم. تا همین چند روز پیش هم به روستاها خدمات رسانی کرده ایم.

افتتاح سیلوی ذخیره مواد معدنی و ترمینال آلومینیوم جنوب در پارسیان

سیلوهای ذخیره مواد معدنی و ترمینال صنایع آلومینیوم جنوب در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با حضور استاندار هرمزگان و با سرمایه گذاری ۷۶میلیون یوآن به بهره برداری رسید.

سیلوها و تجهیزات مربوطه، به منظور دپوی مواد اولیه مورد نیاز در فرآیند تولید و صادرات محصولات نهائی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در زمینی به وسعت ۶۸ هزار مترمربع و با سرمایه گذاری ۷۶میلیون یوآن ساخته شده است.

انبارهای احداثی سالکو ظرفیت ذخیره سازی ۷۰هزار تن آلومینا، شش هزار تن قیر و ۲۰هزار تن کک کلسینه (CPC) را دارد.

با نصب دو دستگاه تجهیزات تخلیه CPC و آلومینا (Ship Unloader) و سایر واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در این انبارها، امکان بارگیری روزانه ۸۰ بونکر فراهم شده است. با بهره برداری از این مجموعه، برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

کلنگ احداث سومین مجتمع صنایع پتروشیمی در پارسیان به زمین زده شد

کلنگ احداث صنایع پتروشیمی مهتاب پارسیان با سرمایه گذاری یک میلیارد و ۸۴۸میلیون دلار با حضور استاندار هرمزگان به زمین زده شد.

هم اکنون ۱۳۱ هکتار زمین مورد نیاز برای تأسیس واحد GTX شرکت مهتاب پارسیان که مجوز خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده، واگذار شده است.

این مجتمع با استفاده از خوراک گاز متان (گاز طبیعی) قادر خواهد بود سالانه یک میلیون و ۸۵۰هزارتن متانول، ۴۳۸هزارتن پروپیلن، ۲۷۸هزارتن اتیلن، ۳۰۰هزار تن پلی پروپیلن و برخی دیگر از محصولات پتروشیمی را تولید کند.

میزان سرمایه گذاری برای احداث این مجتمع پتروشیمی یک میلیارد و ۸۴۸میلیون دلار است و خوراک مجتمع سالیانه بیش از یک میلیارد و ۵۸۰میلیون نرمال مترمکعب گاز طبیعی است.

مجوز تبدیل متانول به پروپیلن، پلی پروپیلن، ایزوپروپانل ، اکریلیک اسید-اکریلات ها، اکسو الکل ها و سوپر جاذب ها صادر شده است.

کلنگ احداث کارخانه محصولات پلیمری زده شد

همچنین در این روز مجتمع کارا پلاستیک با هدف تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی پتروشیمی در منطقه ویژه پارسیان عملیات اجرایی آن آغاز شد.