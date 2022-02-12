سگ های بلاصاحب در کازرون همچنان جولان می دهند/ شهرداری در سکوت

خبرگزاری مهر - گروه استانها: کازرون این روزها عرصه تاخت و تاز سگها شده است. مردم از حضور سگهای بلاصاحب در سطح شهر به ستوه آمده اند و از متولیان امر برای ساماندهی آنها مطالبه دارند.
پیش از این نیز خبرگزاری مهر طی گزارشی از خطرات سگهای بلاصاحب برای محیط زیست انسانی و طبیعی کازرون خبر داده بود.
سگها حتی به پرنده دراج در کازرون نیز حمله میکنند و جان این پرندگان نیز به خطر افتاده است. این در حالیست که با حضور این سگها نه تنها مخاطرات گاز گرفتی، مردم را تهدید میکند بلکه بهداشت محیط نیز مورد تهدید قرار گرفته است.
شهرداری پاسخی نداد
پس از گذشت حدوداً ۵۰ روز از انتشار مطالبه عمومی مردم کازرون در خصوص لزوم جمع آوری این سگها، تماس خبرنگار مهر با شهردار کازرون بی نتیجه مانده است و وی حاضر به گفتگو و پاسخگویی در رابطه با وضعیت جمع آوری سگهای بلاصاحب نشد.
طبق بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، جمعآوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از تردد در شهر بر عهدهی شهرداریهاست اما تاکنون شهرداری اقدام مؤثری برای جمع آوری آنان نکرده است.
سگهای بلاصاحب آسیبها و تهدیدات گوناگونی را متوجه حیات وحش و انسانها در محیطهای شهری و روستایی میکنند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه عامل انتقال بیماریهای زیادی هستند که رایجترین آنها میتوان از بیماری هاری و کیست هیداتید (هیداتیک) که مهمترین آنها محسوب میشود نام برد.
پیگیریهای خبرنگار مهر برای برری وضعیت عملگرد شهرداری درباره جمع آوری این سگها به نتیجه مانده است و معلوم نیست این مجموعه برای سگهای بلاصاحب چه اقداماتی کرده است.
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