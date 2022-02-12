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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۳۴

دستور زاکانی برای برخورد با ماجرای سنگ یادبود نیما یوشیج

دستور زاکانی برای برخورد با ماجرای سنگ یادبود نیما یوشیج

شهردار تهران در واکنش به ماجرای حک نام وی بر سنگ یادبود نیما یوشیج از صدور دستور برای برخورد با این اقدام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در واکنش به حک کردن نامش روی سنگ یادبود نیما یوشیج گفت: نمردیم و زنده زنده، اسم‌مان روی سنگ قبر رفت؛ این موضوع بسیار عجیب بود؛ دو روز گذشته در جلسه‌ای فردی به بنده گفت که موضوعی را شایعه کرده‌اند که اسم‌تان روی سنگ قبر حک شده که در پاسخ گفتم چرا اسم من را روی سنگ قبر زده‌اند.

شهردار تهران در ادامه عنوان کرد: پس از این ماجرا، فیلمی منتشر شد که نشان‌دهنده کج سلیقگی بسیار زشتی بر سنگ قبر نیما یوشیج بود؛ تعویض سنگ قبر، اقدام بسیار خوبی است، اما اینکه اسم بنده در پایین سنگ قبر حک شده، امری بسیار سبک است.

وی ضمن اعلام بی خبری از این اقدام بیان کرد: پس از انتشار این فیلم، بخش اسم بنده را با سنگ فرز برش دادند؛ کار غلط، غلط است و به دوستان دستور دادم که حتماً با این اقدام برخورد شود.

کد مطلب 5423278

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