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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۵۲

میرسلیم در گفتگو با مهر:

خدمت سربازی مایه افتخار است/همه باید دِین خود را به کشور ادا کنند

خدمت سربازی مایه افتخار است/همه باید دِین خود را به کشور ادا کنند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همه مشمولان خدمت سربازی باید افتخار کنند که دو سال از وقت خود را در خدمت سربازی بگذرانند.

سید مصطفی میرسلیم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه درباره خدمت سربازی، اظهار داشت: خدمت سربازی مقدس است و همه آقایان باید افتخار کنند که دو سال از وقت خود را در خدمت سربازی بگذرانند.

وی بیان کرد: همه مشمولان خدمت سربازی باید این مسئله را مدنظر داشته باشند که با امکانات کشور به این سن و سال رسیدند، تحصیل کردند و الان هم باید وظیفه خود نسبت به کشور را در قالب خدمت سربازی ادا کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر فردی در دوران سربازی باید مطابق با استعداد و تخصص خود اقداماتی را انجام دهد، تصریح کرد: همه مشمولان باید به خدمت سربازی بروند، اما هر فردی باید به فراخور وضعیت و استعدادهایی که دارد، خدمت کند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از خرید خدمت سربازی، ادامه داد: خرید خدمت سربازی یک کار غلط و انحراف است. نباید رویه به این صورت باشد که افرادی که ثروتمند هستند، خدمت سربازی را خریداری کنند و فقط اقشار ضعیف جامعه به سربازی بروند.

میرسلیم گفت: البته برخی از مشمولان سربازی از نظر پزشکی مشکلاتی دارند که این افراد معاف می‌شوند و بحث بنده درباره این افراد نیست.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای ۳۰ سال سن دارند، در سال آینده می‌توانند کارت معافیت را به صورت رایگان دریافت کرده و معاف شوند، گفت: این مصوبه در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسیده است و ممکن است به همین دلیل در صحن مجلس رأی بیاورد اما نمی‌توان پیش‌بینی دقیق کرد و باید ببینیم در صحن مجلس نمایندگان به این مصوبه رأی مثبت می‌دهند یا خیر.

کد مطلب 5424595
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • امیرمحمد IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
      1 0
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      مطمعن باشید این قانون جدید دوباره به نفع پولدارهاست با این قیمتی که برای خرید سربازی گذاشتند فقط پولدارها می‌توانند بخرند نه فقرا ، اگر راست می‌گویید قیمت خرید سربازی را متعادل کنید تا همه بتوانند خریداری کنند البته کسانی که سن آنها از ۳۰ سال به بالاست
    • ه IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
      9 0
      پاسخ
      بچه شما هم میره خدمت؟10
    • مهدی IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
      2 0
      پاسخ
      من که ۳۹سن دارم با سه بچه خرج یه خانواده ۵نفریرومیدم باصدتا مشکل بدبختی دخلوخرج به هم نمیخوره چرا تایک سال تصویب نمیکنیدبدبخت بیچاره ها که۳۰سال به بالادارن رایگان معاف شن با دو سه تا بچه رومعاف کنید تشکر
    • بهنام IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
      4 0
      پاسخ
      انشالله که نیروهای مسلح قبول بکنن ودرصحن نماینده های عزیزرای بدهن بخدامن بادوتابچه ۳۵سالمه موندم توخرجشون وبه واسطه نداشتن کارت پایان خدمت بیکارم تورابخدابه زن وبچه هامان رحم بکنین مقصرمابودیم که نرفتیم اوناگناهی ندارن

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