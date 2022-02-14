خدمت سربازی مایه افتخار است/همه باید دِین خود را به کشور ادا کنند

سید مصطفی میرسلیم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه درباره خدمت سربازی، اظهار داشت: خدمت سربازی مقدس است و همه آقایان باید افتخار کنند که دو سال از وقت خود را در خدمت سربازی بگذرانند.

وی بیان کرد: همه مشمولان خدمت سربازی باید این مسئله را مدنظر داشته باشند که با امکانات کشور به این سن و سال رسیدند، تحصیل کردند و الان هم باید وظیفه خود نسبت به کشور را در قالب خدمت سربازی ادا کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر فردی در دوران سربازی باید مطابق با استعداد و تخصص خود اقداماتی را انجام دهد، تصریح کرد: همه مشمولان باید به خدمت سربازی بروند، اما هر فردی باید به فراخور وضعیت و استعدادهایی که دارد، خدمت کند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از خرید خدمت سربازی، ادامه داد: خرید خدمت سربازی یک کار غلط و انحراف است. نباید رویه به این صورت باشد که افرادی که ثروتمند هستند، خدمت سربازی را خریداری کنند و فقط اقشار ضعیف جامعه به سربازی بروند.

میرسلیم گفت: البته برخی از مشمولان سربازی از نظر پزشکی مشکلاتی دارند که این افراد معاف می‌شوند و بحث بنده درباره این افراد نیست.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر اینکه مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای ۳۰ سال سن دارند، در سال آینده می‌توانند کارت معافیت را به صورت رایگان دریافت کرده و معاف شوند، گفت: این مصوبه در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب رسیده است و ممکن است به همین دلیل در صحن مجلس رأی بیاورد اما نمی‌توان پیش‌بینی دقیق کرد و باید ببینیم در صحن مجلس نمایندگان به این مصوبه رأی مثبت می‌دهند یا خیر.