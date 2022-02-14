۲۴ پروژه فرهنگی هنری در کشور در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جان نثار شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فنی استان در استانداری اردبیل اظهار کرد: ما از دلسوزیهای شورای فنی قدردانی میکنیم و اذعان داریم که ضعف نظارتی و اجرایی در این پروژه مشهود بوده و ما با کنار گذاشتن مشاور و پیمانکار سعی کردیم تا در مرحله جدید ضعفها و نقصانها را برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اکنون ۲۴ پروژه در سطح ملی و ۱۰۰ پروژه استانی در حال اجرا دارد که ما در قالب دفتر فنی وزارت ارشاد سعی داریم روند اجرای این پروژهها را از لحاظ معماری، مکانیکی، سازه، برق و سایر حوزهها بررسی کنیم.
معاون اداره نظارت بر پروژههای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به هیچ وجه پروژه موجود جوابگوی نیاز امروز اهالی فرهنگ و هنر استان اردبیل نیست چرا که در سال ۸۳ با طراحی آن مقطع، این پروژه شروع شده اما به هیچ وجه با استانداردهای سالنهای تئاتر، موسیقی، نمایش و سایر هنرها همخوانی ندارد.
جان نثار افزود: با بازنگری در نقشه سعی داریم تا پیمانکار جدید را مکلف به اجرای پروژه با برجستگیهای فنی و سازههای تخصصی کنیم تا ایرادات و اشکالات موجود رفع شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز با بیان اینکه مشکلات اجرایی این پروژه مربوط به سالهای قبل از مدیریت بنده است، خاطر نشان کرد: نبود اعتبارات دلیل اصلی تأخیر در اجرا و بهرهبرداری از این طرح عظیم عمرانی شده تا تالار شهر اردبیل به سرانجام نرسد.
عبدالله بحرالعلومی اضافه کرد: ما آمادگی داریم تا با همکاری دفتر فنی وزارت ارشاد ایرادات و اشکالات اجرایی این پروژه را رفع کنیم تا به سرعت امکان بهرهبرداری از این پروژه فراهم آید.
در این جلسه پیمانکار قبلی پروژه نیز دلیل مقاومت کم برخی از ستونها و بتنریزی را غیراستاندارد بودن سیمان اردبیل در آن مقطع اعلام کرد و ادامه داد: متأسفانه سیمان فاسد در سال ۹۷ تحویل پروژه شده که منجر به اجرای بتنریزی فاقد استانداردهای لازم شده است.
مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان اردبیل نیز در این جلسه اظهار کرد: مستندات ما نشان میدهد که در مقطعی از سال ۹۷ کارخانه سیمان تولیدات ضعیفی داشته و دلیل آن نیز اضافه کردن پوزولان به عنوان ماده افزودنی سیمان بوده که تا ۴۰ درصد در تولید سیمان مورد استفاده قرار گرفته است.
نجفی تصریح کرد: البته غیر از یک مقطع کوتاه، کارخانه سیمان بر اساس اعلام اداره کل استاندارد استان تولیدات با کیفیت و مطلوبی داشته و به هیچ وجه ایرادی بر این تولیدات وارد نیست و در سطح استان در اکثر پروژههای عمرانی از سیمان اردبیل استفاده شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع فرهنگی – هنری اردبیل معروف به تالار شهر از سال ۸۳ کلنگزنی شده و این پروژه با گذشت ۱۷ سال بلاتکلیف و بیکیفیت به حال خود رها شده به طوری که حتی ستونها و دیوارههای ساختمان نیمهتمام به حال فرسایشی رسیده و رطوبت در بخشهای مختلفی از این بنا نشان از قصور متولیان احداث این مجموعه در سالهای گذشته است که اهالی فرهنگ و هنر را نزدیک به ۲ دهه چشم انتظار تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه کردهاند در حالی که نقشه اجرایی این پروژه هم اکنون هیچ تناسبی با استانداردهای سالنهای تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و سایر بخشهای فرهنگی و هنری ندارد.
اعضای شورای فنی استان اردبیل ضرورت استحکام بنا و افزایش مقاومت بتن پروژه مجتمع فرهنگی – هنری اردبیل را به عنوان یک ضرورت اولویتدار بعد از گذشت ۱۷ سال از شروع اجرای این پروژه خواستار شدند.
در این جلسه کارگروه نظارت شورای فنی پیگیریهای ۳ سال اخیر را با هدف برداشت آزمایش از بتن و ستونهای اجرا شده پروژه فرهنگی – هنری اردبیل مورد تاکید قرار داده و از عدم همکاری مشاور و مجری طرح در این زمینه اظهار گلایه و ناراحتی کردند.
این پروژه فرهنگی – هنری که از سال ۸۳ شروع شده در مراحل اجرا با مشکل مقاومت پایین بتنهای اجرایی در بلوک یک و ۲ روبهرو شده که کارگروه نظارت ضرورت رفع ضعف در روند اجرای این پروژه را با همکاری دفتر فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار شدند.
نظر شما