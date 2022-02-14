۹۳درصد از مرسولات پستی نمایشگاه مجازی کتاب به دست مخاطبان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و رئیس دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: کمیته فعالیتهای فرهنگی ستاد برگزاری این نمایشگاه با همافزایی مؤسسات، ناشران و سایر مراکز فرهنگی (تشکلها، سازمانها، ارگانها و...) برنامههای مختلفی را با هدف «ترویج کتاب و کتابخوانی» و «برپایی رویدادهای فرهنگی در حوزه نشر و اهل قلم» در سطح ملی و در گستره کشور، سطح سازمانها و سطح ستاد نمایشگاه برنامهریزی و اجرا کرد.
وی افزود: مطابق گزارشهای واصله ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، مراکز و نهادهای فرهنگی کشور بیش از ۳۰۰ برنامه و فعالیت کتابمحور خرد و کلان را در ایام نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار کردند؛ همچنین نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز بیش از ۲۰۰۰ برنامه را تدارک دیده و اجرا کرد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در ادامه گفت: ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، بنیاد مکتب حاجقاسم سلیمانی، انجمن نقد ادبی، انجمن ویرایش و درستنویسی، انجمن فرهنگی زنان ناشر، اتحادیه ناشران کتاب تهران، انجمن علمی بازاریابی، انجمن ویراستاران، انجمن صنفی مترجمان، انجمن کتابداری و اطلاعرسانی، انجمن قلم ایران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و... از جمله سازمانها و نهادهای همکار با دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بوند که قریب به ۴۰ نشست، محفل یا کارگاه آموزشی در محیط خانه کتاب و ادبیات ایران یا مراکز بیرونی برگزار کردند؛ همچنین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در سطح شهر تهران بیش از ۱۵ برنامه در محیط فرهنگسرا، خانه فرهنگ و کتابخانههای شهر تهران برگزار کرده است.
رمضانی با اشاره به پویش «#من_هم_کتاب_خریدم»، پویش «#این_کتاب_را_بخرید» و پویش «#نذر_کتاب» که در ایام دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اجرا شد، عنوان کرد: در این دوره از نمایشگاه ۵۲ سلسله نشست تخصصی و عمومی در ۴ محور «حوزه کتاب و کتابخوانی»، «اقتصاد نشر»، «نشر الکترونیک» و «همافزایی سازمانها و نهادهای کتابمحور» برنامهریزی شد که در این میان ۳۰ نشست داخلی، ۱۰ نشست بینالملل، ۴ محفل ادبی و ۸ کارگاه آموزشی را شامل میشود. از دیگر فعالیتهای فرهنگی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران که برای نخستینبار انجام میشد، تمهید امکان بازدید بیش از ۷۰ نفر از فرهیختگان فرهنگی، هنری، سیاسی و نویسندگان از فرآیند پشتیبانی و ستاد برگزاری نمایشگاه بود که با رعایت شیوهنامههای بهداشتی صورت گرفت.
وی با طرح این نکته که بیش از ۷۴۶ هزار بسته، معادل ۹۳ درصد از مرسولات پستی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به دست مخاطبان رسیده است، عنوان کرد: به دلیل شیوع سویه جدید بیماری کرونا و مشکلات ناشی از آن و به جهت مبتلا شدن برخی عوامل در بعضی از دفاتر ناشرین و عوامل دفاتر پستی در بعضی از استانها، تاکنون تنها ۷ درصد از کتابهای خریداری شده در این نمایشگاه تحویل داده نشده است؛ به همین منظور هماهنگیهای لازم انجام شده است تا نیروهای جایگزین با تدابیری شرایط آمادهسازی و ارسال سایر مرسولات فراهم شود. همچنین ضروری است ناشران و ادارات پست استانها به منظور انجام تعهدات خود کارهای لازم را انجام داده تا باقی مانده بستههای دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به دست مخاطبان برسد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در پایان درباره تسویه حساب با ناشران شرکتکننده در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت: مرحله دوم پرداخت مطالبات ناشران شرکت کننده در این نمایشگاه بر اساس بستههایی که به خریداران تحویل داده شده تا پایان بهمنماه ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد. این مبالغ به شماره حساب اعلامی ناشر در زمان ثبت نام واریز خواهد شد. همچنین سایر ناشران نیز پس از وصول کتاب خریداری شده به مخاطبان که اطلاعات آن به صورت برخط از سامانه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران دریافت میشود، در فهرست پرداخت قرار خواهند گرفت.
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