شناسایی ۱۶۸ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، کورش ساکی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۳۲۸ هزار و ۴۳۸ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۱۹ هزار و ۸۲۸ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی با اشاره به بستری شدن ۵۲ بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته ادامه داد: ۳۷ نفر از این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان و ۱۵ نفر نیز در بیمارستان‌های شهر آران و بیدگل بستری شده‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیمار جدیدی به شکل موقت در کاشان بستری نشده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۹۲ بیمار حاد تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل بستری هستند، گفت: ۲۲۶ نفر از این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان و ۶۶ نفر در بیمارستان‌های شهر آران و بیدگل بستری شده‌اند.

ساکی خاطرنشان کرد: در مجموع دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل، ۳۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که ۲۵ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کاشان و ۷ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری شده‌اند.

وی بیان کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ نفر شامل یک مرد ۷۶ و یک زن ۸۰ ساله بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست داده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتلای ۱۶۸ نفر به کرونا در منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: تعداد کل افراد مبتلا به این ویروس در منطقه کاشان با PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون به ۶۳ هزار و ۶۴۶ مورد افزایش یافت.

وی در ارتباط با میزان تزریق واکسن در کاشان نیز گفت: تاکنون حدود ۸۶ درصد از شهروندان منطقه کاشان دز اول، حدود ۷۸ درصد نیز دز دوم و حدود ۲۸ درصد نیز دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.