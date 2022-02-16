آغاز صداگذاری و ساخت موسیقی «خیلی دور نیست»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، تدوین فیلم سینمایی «خیلی دور نیست» به کارگردانی مشترک علی مربی و علی ذاکری‌راد و تهیه‌کنندگی مهیار عبدالملکی به پایان رسید.

همچنین به تازگی صداگذاری و ساخت موسیقی این اثر به ترتیب توسط سید محمود موسوی نژاد و احسان نوروزی آغاز شده است.

«خیلی دور نیست» با محوریت تعرض به حریم شخصی، یک شب از زندگی قربانیان تعرض جنسی را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: همین که رفتم تو ماشین، بوی عطرش خورد به سرم، کاش برنگشته بودم.

زهرا پیرهادی، علیرضا استادی، کریم امینی، شهاب مهربان، افشین غیاثی، نیلوفر وهاب زادگان، پریسا محمدپور، سینا محمدی، مهیا اسمعیلی بازیگران «خیلی دور نیست» هستند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده زهرا پیرهادی، جانشین تهیه کننده: هادی یاس، مشاور تهیه کننده و امور مالی: شهره جوانبخت، مدیر تولید: امیر صیدآبادی، مجری طرح: شرکت هفتمین هنر هستی نادر طریقت، مشاور پروژه: محمدمهدی ناهیدی، مدیران فیلمبرداری: فرشاد خالقی و محمد قورچیان، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: زهرا بنی عامری، طراحان چهره پردازی: امید گلزاده و شهرزاد عقیقی، سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامه ریزی: آرش جهانگیری، دستیار اول کارگردان: محمد اسماعیلی، مدیران صحنه: نیکان خشکباری و مهراد صوفی، تدوین: سیدرضا موسوی، طراحی و ترکیب صدا: سیدمحمود موسوی نژاد، موسیقی: احسان نوروزی، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، فاطیما قاسمی و لیلا مربی، عکاس: مهدی خدایاری، سحر علی عسگری و افشین نظری و مدیران تدارکات: مجید وفایی نژاد، محسن ولدخانی و حامد پورعظیمی.