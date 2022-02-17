کسب عناوین برتر اعضای مهد قرآن در مسابقات دارالقرآن امام علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه کشوری مهد قرآن، سید محمود چاوشی مدیر عامل این مؤسسه ضمن ابراز خرسندی، تبریک این موفقیت به نخبه‌های قرآنی و خانواده‌هایشان، از تلاش مدیران و مربیان تقدیر و تشکر کرد.

براساس این گزارش، حائزین رشته‌های برتر در بخش آقایان و بانوان به شرح ذیل می‌باشند:

۱- فائزه سادات قریشی نسب از مهد قرآن استان یزد ، نفر اول رشته حفظ کل قرآن بالای ۲۶ سال

۲- هدی صراف‌ها از مهد قرآن استان قزوین، نفر سوم رشته حفظ کل قرآن بالای ۲۶ سال

۳- معصومه حمیدی از مهد قرآن استان قزوین، نفر دوم رشته قرائت تحقیق زیر ۲۶ سال

۴- سید محمد حسین روشنایی از مهد قرآن استان مرکزی، نفر اول حفظ ده جز قرآن کریم

شایان ذکر است این حافظان قرآن در ادوار مرحله کشوری آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر مهد قرآن“ترنم وحی” موفق به کسب مدرک حفظ کل قرآن شده اند.