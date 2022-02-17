۱۳ هزار نفر در دهلران دوز سوم کرونا را تزریق کردند

عبدالصاحب شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کرونا هر بار با علائم جدید خود را نشان میدهد، تفاوت سویه امیکرون در سرعت انتشار است.
وی گفت: سرعت انتشار امیکرون بسیار بالاتر از سویه های قبلی است به طوری که در زمان بسیار کوتاهی میتواند هزاران نفر را درگیر کند.
وی افزود: این سرعت انتشار افزایش آمار مبتلایان و بستریهای بخشهای کرونایی را به همراه دارد.
شریفی تصریح کرد: مرکز واکسیناسیون نقش مهمی در کاهش مبتلایان دارد، در حال حاضر در مراکز واکسیناسیون دهلران انواع واکسنها در دو نوبت صبح و عصر تزریق میشود.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار نفر دوز اول، ۴۲ هزار نفر دوز دوم و ۱۳ هزار نفر دوز سوم واکسن را نیز تزریق کردهاند که متاسفانه آمار بالایی نیست و استقبال بسیار کم است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان دهلران اضافه کرد: ضرورت دارد شهروندان دهلرانی نسبت به فاصله زمانی بین ۳ دوز واکسن که منجر به اثربخشی بهتری میشود توجه ویژه ای داشته باشند.
وی گفت: در این شرایط بهتر است رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسیناسیون را جدی بگیریم.
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