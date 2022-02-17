سهمیه میوه شب عید استان سمنان ۹۰۰تن است

احسان عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند تأمین، تهیه و ذخیره سازی میوه شب عید مورد نیاز مردم استان سمنان در طرح عرضه مستقیم، تاکید کرد: سهمیه کل استان در این طرح ۹۰۰ تن شامل پرتغال و سیب برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه ۶۵۰ تن پرتغال و ۲۵۰ تن سیب خریداری، تأمین و در بین مردم توزیع می‌شود، تاکید کرد: طی اسفندماه مکان‌هایی مانند سال‌های قبل برای عرضه میوه‌ها در نظر گرفته می‌شود تا مردم بتوانند میوه مورد نیاز شب عید خودشان را به صورت مستقیم تهیه کنند.

ذخیره پرتغال از اول اسفند ماه

مدیر تعاون روستایی استان سمنان با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت میوه‌ها را مصوب خواهد کرد، تاکید کرد: مردم نگرانی و دغدغه از بابت تأمین اقلام مورد نیازشان در میوه شب عید نداشته باشند چرا که سهمیه با توجه به عملکرد سال‌های قبل در نظر گرفته شده است.

عباس پور با بیان اینکه ۲۴۵ تن سیب در سردخانه‌های این استان ذخیره سازی شده است، افزود: در پرتغال نیز خرید صورت و ذخیره سازی میوه انجام خواهد شد و مشکلی از بابت تأمین وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه سهمیه پرتقال عید استان سمنان از اول اسفندماه در سردخانه‌های تعیین شده ذخیره سازی خواهد شد، گفت: سعی شده بهترین میوه‌ها برای مصرف شب عید مردم در استان تأمین و توزیع شود.