مجتبی سعیدی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های ذخیره‌سازی میوه‌های اساسی برای مقابله با کمبودهای احتمالی بازار در فصل‌های مختلف سال، گفت: بر اساس تصمیمات کمیته تعاون روستایی، امسال ۲۰۰ تن سیب، ۲۵۰ تن پرتقال و ۱۵ تن خرما خریداری کرده‌ایم.

وی گفت: این خریدها به‌منظور ذخیره‌سازی ملی در سراسر کشور و به‌ویژه در سردخانه‌های استانی انجام شده است.

وی افزود: ذخایر میوه‌های خریداری‌شده به‌صورت کامل در سردخانه‌های سازمان مرکزی و استانی ذخیره‌سازی شده و اگر در زمان توزیع نیاز به اضافه شدن به این ذخایر باشد، قطعاً مطابق با نیاز بازار، ذخایر ملی افزایش خواهد یافت.

مدیر تعاون روستایی کردستان با اشاره به جزئیات ذخیره‌سازی میوه‌ها در استان، گفت: بخشی از سیب‌ها در سردخانه‌های استان آذربایجان غربی ذخیره شده و به‌طور استان حمل خواهد شد.

سعیدی یادآور شد: همچنین خرما در سردخانه تهران ذخیره شده و به‌زودی به استان‌ها منتقل می‌شود.

وی گفت: پرتقال‌های خریداری‌شده نیز از مناطق شمالی کشور تأمین شده و در زمان‌های مشخص به سردخانه‌های استانی حمل خواهند شد.

سعیدی ادامه داد: ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا توزیع این میوه‌ها به‌موقع و بدون هیچ مشکلی انجام شود و همچنین بر اساس دستورالعمل‌های موجود، قیمت فروش این میوه‌ها حداقل ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار خواهد بود، تا بتوانیم بخشی از نیاز مردم به میوه را با قیمت مناسب تأمین کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: توزیع این میوه‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار انجام خواهد شد و هدف ما تأمین میوه‌های سالم و باکیفیت برای خانواده‌ها و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر است.

در پایان، سعیدی از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان استان در تأمین میوه‌های مورد نیاز برای ذخیره‌سازی قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با هماهنگی‌های لازم، روند توزیع میوه‌ها به‌خوبی پیش رود و مردم از این ذخایر بهره‌مند شوند.