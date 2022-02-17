به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در تعدادی از شهرها زمین برای ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن نداریم، افزود: مقرر شده با همکاری و هم افزایی سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان زمینهای در اختیار خود که مستعد ساخت مسکن هستند را در این شهرها به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح شرایط این زمینها، گفت: طبق توافقات اولیه مقرر شد شناسایی اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی یا کاربریهای نزدیک به موضوع مسکن در اولویت قرار گیرد و در خصوص اراضی با کاربریهای غیر مسکونی اقدامات لازم برای تغییر کاربری این اراضی صورت پذیرد.
فخاری با بیان اینکه شناسایی این اراضی از طریق کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی و اداره اوقاف و امور خیریه انجام میشود، اضافه کرد: در این کارگروه نمایندگان سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان سازمان اوقاف حضور خواهند داشت.
وی برگزاری این نشستها را مثبت دانست و خاطر نشان کرد: در این نشستها باید تعهدات طرفین مشخص شود و فاصله بررسی تا نقطه تصمیمگیری به حداقل برسد.
براساس طرح نهضت ملی تولید مسکن در چهار سال آینده، چهار میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته میشود.
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