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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۳۴

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

همکاری وزارت راه و سازمان اوقاف برای تامین زمین‌های نهضت ملی مسکن

همکاری وزارت راه و سازمان اوقاف برای تامین زمین‌های نهضت ملی مسکن

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از نشست مشترک با معاون اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه جهت تهیه دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی شناسایی اراضی اوقافی در شهرها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه در تعدادی از شهرها زمین برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن نداریم، افزود: مقرر شده با همکاری و هم افزایی سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان زمین‌های در اختیار خود که مستعد ساخت مسکن هستند را در این شهرها به وزارت راه و شهرسازی معرفی کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح شرایط این زمین‌ها، گفت: طبق توافقات اولیه مقرر شد شناسایی اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی یا کاربری‌های نزدیک به موضوع مسکن در اولویت قرار گیرد و در خصوص اراضی با کاربری‌های غیر مسکونی اقدامات لازم برای تغییر کاربری این اراضی صورت پذیرد.

فخاری با بیان اینکه شناسایی این اراضی از طریق کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی و اداره اوقاف و امور خیریه انجام می‌شود، اضافه کرد: در این کارگروه نمایندگان سازمان ملی زمین و مسکن، معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان سازمان اوقاف حضور خواهند داشت.

وی برگزاری این نشست‌ها را مثبت دانست و خاطر نشان کرد: در این نشست‌ها باید تعهدات طرفین مشخص شود و فاصله بررسی تا نقطه تصمیم‌گیری به حداقل برسد.

براساس طرح نهضت ملی تولید مسکن در چهار سال آینده، چهار میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود.

کد مطلب 5426715

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