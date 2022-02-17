خدمات رایگان جایگزین حبس برای سه پزشک کرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست محاکم کیفری دو کرمان گفت: براساس رأی صادره از سوی شعبه ۱۰۱ محاکم کیفری دو کرمان، سه پزشک که به اتهام تسبیب در قتل غیرعمدی در اثر عدم رعایت نظامات پزشکی محاکمه شده و محکوم شده‌اند، به جای رفتن به زندان، به ارائه خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس می‌پردازند.

علی میرزابیگی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی اعلام شکایت والدین یک نوزاد سه روزه از سه پزشک به دلیل کم کاری کادر درمان در حین زایمان، پرونده به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی دقیق و اعلام نظریه پزشکی قانونی مشخص گردید که فوت نوزاد به دلیل نارسایی تنفس به دنبال ورود مایع آمنیوتیک در مجاری هوایی رخ داده و سه تن از پزشکان یاد شده در این رابطه به میزان ۲۰ درصد، ۱۲ درصد و ۸ درصد در فوت این نوزاد مقصر شناخته شده‌اند.

وی تصریح کرد: در ادامه متهم ردیف اول این پرونده به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه ۵ و متهمان ردیف دوم و سوم نیز هرکدام به شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم شده‌اند اما با توجه به وجود جهات تخفیف و رشته تخصصی محکوم علیهم و اینکه اعمال مجازات حبس مانع از بهره مندی اقشار نیازمند جامعه به خدمات پزشکی ایشان بوده و بزه ارتکابی نیز غیرعمد بوده است، لذا متهم ردیف اول به انجام ۲۰۰ ساعت و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به انجام ۱۵۰ ساعت خدمات عمومی رایگان جایگزین از حبس محکوم شده‌اند.

سرپرست محاکم کیفری دو کرمان ادامه داد: در این حکم همچنین تاکید شده است که با توجه به راه اندازی اردوگاه درمان اعتیاد ماده ۱۶ کرامت سپاه ثارالله کرمان و به منظور کاهش دغدغه مددجویان و حمایت روحی و روانی از ایشان در دوران بازپروری مقرر گردید محکوم علیهم نسبت به پذیرش و درمان بستگان نسبی و سببی مددجویان حاضر در این اردوگاه شامل مادر، خواهر، فرزند دختر ایشان که نیازمند خدمات رشته زنان و زایمان می‌باشند، اقدام نمایند و این افراد از طریق معرفی معاونت اجتماعی سپاه ثارالله مورد درمان قرار خواهند گرفت.

میرزابیگی تاکید کرد: در صورت تخلف هر یک از محکوم علیهم از دستور دادگاه و با اعلام قاضی مجری حکم برای بار اول یک چهارم به مجازات مورد حکم افزوده شده و در صورت تکرار، حکم دادگاه در بخش خدمات عمومی رایگان لغو و دستور اجرای باقیمانده مجازات در زندان صادر خواهد شد.