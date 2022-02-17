برخی به دنبال تعطیلی پروژه بزرگ بندر «فاو» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد الزیادی» عضو ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی در عراق سخنانی را در خصوص تلاش‌ها برای به تعطیلی کشاندن پروژه بزرگ بندر فاو در این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این عضو ائتلاف دولت قانون گفت: برخی در عراق به دنبال تعطیلی پروژه بزرگ بندر «فاو» با هدف تأمین منافع و مصالح شیخ نشینان عرب هستند. این درحالی است که این پروژه منافع مردم عراق را تأمین می‌کند.

وی افزود: شماری از شخصیت‌های سیاسی داخلی در مسیر پروژه فاو مانع تراشی می‌کنند. هدف اصلی و اساسی این شخصیت‌های سیاسی ایجاد اخلال در روند پروژه بزرگ بندر فاو است. گفتنی است، پروژه بزرگ بندر فاو عراق از آوریل سال ۲۰۱۰ آغاز شده و با گذشت بیش از ۱۰ سال، بغداد نه تنها طرح را به پایان نرسانده، بلکه پروژه مذکور پیشرفت چندانی نیز نداشته است و محافل عراقی سنگ‌اندازی‌های دولت آمریکا را یکی از دلایل اصلی آن می‌دانند.

اکنون پس از گذشت این مدت، اخیراً یک شرکت چینی که اقدام به عقد قرارداد با دولت عراق برای ساخت بندر کرده بود، کنار گذاشته شد و شرکت کره‌ای «دوو» در این زمینه قراردادی را با بغداد به امضا رسانده است اما این شرکت نیز اعلام کرده که باید مفاد قرارداد تغییر یابد و خواستار پول بیشتری شده است.

مخالفان شرکت کره‌ای «دوو» می‌گویند که کره جنوبی در واقع تابع اوامر آمریکا است و از سوی دیگر پیشنهاد ارائه شده از سوی آن، شامل ساخت یک برنامه با بودجه دولتی عراق و با وامی به میزان ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به مدت ۴ سال است.