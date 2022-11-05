واکنش بغداد به تجاوز کویت علیه بندر فاو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، یک منبع در وزارت حمل و نقل عراق از تحرک رسمی بغداد برای بین المللی کردن پرونده تعرض به بندر فاو از سوی کویت خبر داد.

این منبع اعلام کرد که تعرضی از سوی کویت به بندر فاو صورت گرفته است که به صورت رسمی و بین المللی اقدامی در راستای آن انجام شد و وزارت خارجه برای اتخاذ اقدامات مرتبط در جریان قرار گرفت.

این منبع افزود که کویت، ستون های بندر خور عبدالله را با هدف بستن و تنگ کردن عرصه و سنگ اندازی در مسیر بندر فاو برپا کرده است.

وی تاکید کرد که در شورای امنیت بر سر این موضوع شکایت کرده و نقشه ها برای بین المللی کردن آن تحویل داده شده است.