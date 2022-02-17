پیروزی های بزرگی در جبهه های «حجه» محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، «محمدعلی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن گفت پیروزهای بزرگی در جبهه «حرض» استان حجه محقق شده و تحولات دیگری در این جبهه به وقوع پیوسته که هنوز اعلام نشده است.

این اظهارات مقام ارشد یمنی در حالی مطرح می‌شود که شبکه تلویزیونی المسیره اعلام کرد ارتش و کمیته‌های مردمی یمن امروز پنجشنبه طی عملیاتی در استان حجه موفق شدند یک فروند پهپاد جاسوسی ائتلاف سعودی را سرنگون کنند.

بر اساس این گزارش المسیره، ارتش یمن پهپاد (CH۴) را در آسمان استان «حجه» هدف قرار داد و آن را ساقط کرد. این اقدام پس از انجام اقدامات خصمانه توسط پهپاد مذکور در آسمان حجه انجام شد.

اخیراً «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفته بود: ادعای ائتلاف متجاوز سعودی - اماراتی - آمریکایی مبنی بر استفاده نیروهای مسلح یمن از اماکن غیر نظامی برای اهداف نظامی، صحت ندارد و توجیه محض برای هدف قرار دادن مراکز و تأسیسات غیر نظامی است.

یحیی سریع افزود: تأکید می‌کنیم حمله ائتلاف متجاوز سعودی به مراکز و تأسیسات غیر نظامی به هیچ عنوان اهداف دشمن را در شکست اراده ملت یمن محقق نمی‌سازد و این حملات بدون پاسخ و مجازات باقی نخواهد ماند.