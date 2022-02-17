بررسی راهکارهای اجرای بزرگترین شهرک صنعتی دارویی جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همراهی محسن علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان‌های سپیدان و بیضا در مجلس، حمید رضا ایزدی رئیس سازمان صمت فارس، در بازدید ازشهرک صنعتی دارویی در حال ساخت بیضا بازدید و مسایل و مشکلات زیرساختی این شهرک بررسی و تصمیمات عملیاتی در تسریع زیرساخت ها و حضور واحدهای صنعتی، تولیدی و دارویی اتخاذ شد.

حمیدرضا ایزدی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی دارویی بیضا از مصوبات هیئت دولت است گفت: زیرساخت‌های این شهرک صنعتی در فاز اول در زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار ایجاد شده است که ۲۰۰ هکتار در دست توسعه و قابلیت افزایش تا ۱۰۰۰ هکتار را دارد.

وی افزود: در این شهرک صنعتی دارویی بیش از ۴ هزار واحد تولیدی و صنعتی مستقر که افزون بر ۲۰ هزار نفر اشتغال ایجادخواهد شد.

رئیس سازمان صمت فارس اضافه کرد: رویکرد و اهداف ایجاد شهرک صنعتی دارویی، استقرار صنایع دارویی؛ تجهیزات پزشکی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی و سایر صنایع مرتبط است.

ایزدی تصریح کرد: ایجاد شهرک صنعتی دارویی با توجه با پتانسیلها و ظرفیتهای منطقه ای از جمله دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی وسایر مراکز علنی و صنایع دارویی و وابسته ضرورت احداث دراین منطقه را دارد.

وی با اشاره به اهمیت سیستم حمل ونقل ریلی، جاده ای و هوایی در توسعه صادرات تولیدات دارویی و گیاهی اظهار داشت: از جمله مزیت های این شهرک نزدیکی به شیرازمرکز استان فارس، آزاد راه شیراز، اصفهان، راه آهن و فرودگاه شیراز و سایر استانهای همجوار است‌.