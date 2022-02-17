عزیزالله عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایان بهمن ماه سال جاری آخرین فرصت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی در استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور است.
وی افزود: یکی از راههای مبارزه با فرار مالیاتی و اخذ مالیات واقعی از مودیان مالیاتی ساماندهی دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت الکترونیکی است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه تصریح کرد: تاکنون ۲۳ هزار و ۱۲۶ دستگاه کارتخوان و ۵۳۶ درگاه الکترونیکی در استان کرمانشاه تعیین تکلیف شده اند.
عباسپور بیان کرد: اطلاعات جدید دستگاههای کارتخوان از بانک مرکزی دریافت و در درگاه الکترونیکی سازمان به روز رسانی شده و ۳۰ بهمن ماه آخرین مهلت مودیان برای ساماندهی دستگاههای کارت خوان بانکی و تکمیل پروندههای ثبت نامی است.
وی گفت: مراجعه تمامی مشمولین و همچنین مودیانی نیز که قبلاً ثبت نام کردند به منظور تأیید تعداد دستگاههای کارتخوان به درگاه ملی مالیات به نشانی my.tax.gov.ir و مشاهده دستگاههای کارتخوان مربوطه و تعیین تکلیف نهایی آنها لازم است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه تاکید کرد: بر اسا قانون تمامی مشمولین ملزم به ثبت نام و ایجاد پرونده الکترونیک برای مشاغل و دارندگان دستگاه کارتخوان هستند و کسانی که برای تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان مراجعه نکنند دستگاههای آنها از سوی بانک غیرفعال خواهد شد.
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