آشتی و بازگشت قهرمان خراسان جنوبی به هیئت جودو

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: ورزش قهرمانی همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته است و ورزشکارانی که سال‌ها تلاش کرده‌اند تا به عرصه قهرمانی برسند یکی پس از دیگری به دلیل مشکلات فراوان از این حوزه خداحافظی کرده و باعث شده که شاهد کاهش قهرمانان ورزشی به‌خصوص در استان خراسان جنوبی باشیم.

ورزش جودو و دفاع شخصی از جمله هیئت‌های ورزشی است که از سال‌های ۹۷ تاکنون همواره با مشکلات مختلفی روبه‌رو بوده و گلایه‌هایی از عملکرد آن وجود داشته است.

خبرگزاری مهر خراسان جنوبی بعد از شنیدن خبر خداحافظی یکی از قهرمانان این رشته بر آن شد تا برای رفع این مشکلات گامی بردارد که با برگزاری جلسه و قول‌های حمایتی باری دیگر این قهرمان به هیئت بازگشت.

از نبود کلاس برای تمرین تا کمربندهایی که صادر نمی‌شود

مجتبی فیاض زاده، قهرمان دفاع شخصی و جودو خراسان جنوبی با گلایه از وضعیت نگرشی هیئت جودو گفت: همواره به دنبال قهرمانی بودم ولی زمانی که حتی فضایی برای تمرین ندارم چگونه کار کنم.

وی تصریح کرد: قرار بود در هیئت تغییر نگاه و نگرش ایجاد شود و با حمایت برای نگاهداشت قهرمانان گام بردارند، ولی از سال ۹۸ تاکنون هر چه تلاش کردم بی اثر بود و با سنگ اندازی‌های مختلف آرامش را از من گرفتند.

به گفته وی جودو رشته خاصی است که یک نوع تاتامی خاص می‌خواهد و فقط در خانه جودو موجود است ولی در طی این سال‌ها حاضر نشدند که یک ساعت برای تمرین به من اختصاص دهند.

این قهرمان خراسان جنوبی عنوان کرد: علاوه بر نبود سانس تمرینی و کلاس برای آموزش، از سال ۹۳ آخرین حکم خود را در رشته دفاع شخصی دریافت کردم و تاکنون هیچ ارتقایی در این رشته داده نشده است.

فیاض زاده اضافه کرد: همچنین با وجود واریز هزینه‌ها، حدود ۵ سال است که کمربندهای زرد شاگردان من منتظر تأیید هیئت استان برای صدور است.

وی با توجه به پیگیری مهر اظهار کرد: در صورتی باری دیگر به این ورزش باز می‌گردم که نگاه سنگ‌اندازی برداشته شود و مشکلات از جمله عقب افتادگی دان‌های دفاع شخصی البته با آزمون دقیق جبران شود، همچنین کمربندهای شاگردان من صادر و سانسی برای تمرین به من داده شود.

به گفته وی تا زمانی که از تخریب قهرمانان جلوگیری نشود هیئت نمی‌تواند در بخش قهرمان پروری گامی بردارد.

سالن تمرین خواهیم داد

در همین راستا به دلیل اینکه رئیس هیئت جودو خراسان جنوبی تدوین برنامه کلاسی را مختص شهرستان بیرجند دانست، در این زمینه امین کارکن، رئیس هیئت جودو و دفاع شخصی شهرستان بیرجند، بیان کرد: در خانه جودو آقایان تهوری، کارکن، قربان نژاد و حسینی از اساتید با سابقه این رشته کلاس دارند و نمی‌توان کلاس آنها را کنسل کرد.

وی ادامه داد: اما با شهرداری رایزنی کرده‌ایم تا در کارگر ۱۸ و شمال شهر یک سالن به ما اختصاص دهند و چون قطعی نشده بود، اعلام نکرده‌ایم.

به گفته وی شهرداری این سالن را منوط بر اینکه تاتامی را خود تهیه کنیم در دو سانس به ما می‌دهد و تاتامی را رئیس هیئت استان متقبل شده است که یک سانس این سالن به آقای فیاض زاده، داده خواهد شد.

از حذف تا حمایت

علی تهوری، رئیس هیئت جودو و دفاع شخصی خراسان جنوبی هم با قبول این موضوع که در هیئت مشکلات و اختلاف نظرهایی وجود دارد، گفت: همواره از آقای فیاض زاده حمایت کرده‌ام چرا که افرادی هستند که نمی‌خواهند ایشان در این رشته حضور داشته باشد.

وی قول داد: حمایت‌های لازم در چارچوب قوانین هیئت از آقای فیاض زاده خواهیم داشت و این مشکلات لازم است که با همدلی رفع شود تا این ورزش توسعه پیدا کند.

رئیس هیئت جودو و دفاع شخصی خراسان جنوبی تأکید کرد: قهرمانانی مانند ایشان جز سرمایه‌های ما هستند که به راحتی از دست نمی‌دهیم و از ظرفیت و پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم، همچنین به دنبال ارتقا سطح کیفی و کمی هستیم.

گفتنی است در این جلسه حسن کارکن به عنوان مربی و پیشکسوت حضور داشت و او نیز قول حمایت داد تا شاهد هدر رفت سرمایه‌های ورزشی که خود را به اینجا رسانده‌اند، نباشیم.

همچنین مجتبی قربان نژاد از منتقدین هیئت در این جلسه حضور داشت ولی درخواست کرد جلسه‌ای فقط با حضور او و رئیس هیئت استان برگزار شود.