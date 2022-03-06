آمادگی انرژی اتمی برای مشارکت با آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعاتی که در خصوص تألیف کتب درسی هر ساله به آن پرداخته میشود؛ ضرورت آشنایی دانشآموزان با دستاوردهای ملی خصوصاً در زمینههای علمی است. لزوم تولید محتوا در کتابهای درسی در خصوص توانمندی کشور در زمینه تولید و کشت سلولهای بنیادی، موقعیت ممتاز ایران در صنعت نانو و پیشرفتهای علمی در صنایع هستهای از جمله مواردی است که هر ساله و مخصوصاً همزمان با شروع طراحی و تألیف کتب درسی به آنها پرداخته میشود. با این وجود بسیاری از افراد معتقدند میزان مطالب ذکر شده در چنین زمینههایی در کتابهای درسی و سطح کیفی پرداخت به این موضوعات چندان رضایت بخش نیست.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز از آموزش و پرورش کسی در خصوص نگارش مطالب آموزشی صنعت هستهای با ما ارتباط برقرار نکرده است؛ گفت: این یک ضرورت است که کودکان از ابتدای زندگی و شروع دوران تحصیلی خود در مقطع ابتدایی بتوانند یک دید کلی و اطلاعات عمومی نسبت به عناصر عزت، قدرت و اقتدار ملی داشته باشند و برای خودباوری و برای اینکه اقتدار ملی روزافزون شود، خود را آماده کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: آشنایی دانشآموزان با مفاهیم ابتدایی انرژی هستهای یک ضرورت است. هر لحظه که آموزش و پرورش اراده کند، ما حتماً در این خصوص مشارکت خواهیم کرد تا در کتب درسی، مطالب این مباحث ذکر شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مطالب موجود در کتب درسی مربوط به تواناییهای هستهای کشور در حال حاضر راضیکننده است یا خیر؟ گفت: میزان و کیفیت مطالب پیرامون صعنت هستهای را نمیتوان با یک کلمه «راضی» یا «ناراضی» سنجید؛ مهم طراحی و طرح درس است. به دلیل اینکه استعداد کودکان ما فوقالعاده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما نباید یک سطحی پایینتر از حد متوسط را برای کتب درسی در نظر بگیریم؛ هم باید سطح مطالب ارتقا داده شود و هم این مطالب را به نحوی جذاب انتقال دهیم. دانشآموزان ما فوقالعاده خلاق و بااستعداد هستند. افزایش دانش هم در هر زمینهای باید همراه با مهارت باشد.
اسلامی یادآور شد: وضع موجود کتابهای درسی در پرداختن به صنعت هستهای حتماً نیازمند تحول است و این آمادگی از سوی سازمان انرژی اتمی برای مشارکت با آموزش و پرورش در ارتقای مطالب مربوطه در کتب درسی وجود دارد.
