به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مسابقه، ایوب آقاخانی درباره اختتامیه دومین دوره مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی اقتباسی «چهارراه» عنوان کرد: آیین پایانی این دوره از مسابقه سراسری «چهار راه» در سه روز، از ۱۴ تا ۱۶ اسفند ماه با معرفی برگزیدگان برگزار می‌شود. همچنین چهار اثر برگزیده از میان هشت اثر منتخب دور نخست این مسابقه که زیر چاپ قرار دارند، توسط گروه‌های حرفه‌ای در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در سالن مهر حوزه هنری خوانش خواهند شد.

وی با اشاره به توجه این رویداد به گنجینه ادبیات فارسی و مرجع قرار دادن آثار تاریخی و کهن ایران، بیان کرد: کارگاه «آموزشی- مشورتی» نیز برای شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقه با عنوان «اقتباس برای صحنه» با حضور هیات داوران برگزار می‌شود.

مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفت: فراخوان دور سوم مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی اقتباسی «چهار راه» نیز همزمان با اختتامیه دومین دوره این رویداد منتشر خواهد شد.

داریوش مؤدبیان، مهرداد رایانی مخصوص و محمدحسین ناصربخت، داوران دومین مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی اقتباسی «چهارراه» بودند.

نمایشنامه‌های برگزیده دور نخست این رویداد نیز در قالب مجموعه کتاب‌هایی با عنوان «گوهر قلم» توسط نشر سوره مهر زیر چاپ قرار دارند.